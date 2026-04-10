Acasa » Sport »

Ana Maria
10 apr. 2026, 08:51
Sursa foto: Inquam Photos / Bogdan Buda
Cuprins
  1. De ce nu participă jucătorii lui PAOK la înmormântarea lui Mircea Lucescu
  2. Înmormântarea lui Mircea Lucescu: Cine reprezintă clubul PAOK la funeraliile lui „Il Luce”
  3. Cum a fost omagiat Mircea Lucescu la Arena Națională
  4. Ce loc ocupă Mircea Lucescu în istoria fotbalului mondial

Răzvan Lucescu le-a cerut jucătorilor lui PAOK să nu vină la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Cu toate acestea, Clubul a decis să trimită patru oficiali la București.

De ce nu participă jucătorii lui PAOK la înmormântarea lui Mircea Lucescu

Decizie dificilă luată de Răzvan Lucescu, care le-a cerut fotbaliștilor de la PAOK să rămână în Grecia și să nu vină la funeraliile tatălui său, Mircea Lucescu.

Antrenorul a ales să prioritizeze pregătirea echipei pentru duelurile decisive din perioada următoare, în contextul în care formația din Salonic are programate două meciuri extrem de importante, cu AEK, în campionat, pe 18 aprilie, și finala Cupei cu Aris.

Astfel, lotul a rămas la Salonic pentru antrenamente, în timp ce staff-ul tehnic a fost reorganizat pentru a face față acestei perioade sensibile.

Înmormântarea lui Mircea Lucescu: Cine reprezintă clubul PAOK la funeraliile lui „Il Luce”

Chiar dacă jucătorii nu s-au deplasat la București, clubul grec nu a lipsit de la ceremonie. Conducerea a decis să trimită o delegație restrânsă, formată din patru oficiali, potrivit Metrosport, cea mai apropiată publicație de către club.

Potrivit presei din Grecia, la funeralii sunt prezenți CEO-ul Maria Gonțsarova, directorul tehnic Hristos Karipidis, Andrei Vieirinha, consilier al patronului Ivan Savvidis, și Pantelis Konstantinidis, antrenor secund al echipei.

De asemenea, în zilele precedente, la Arena Națională au fost depuse coroane de flori din partea clubului PAOK și a finanțatorului său, Ivan Savvidis.

Cum a fost omagiat Mircea Lucescu la Arena Națională

Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională, unde mii de oameni au venit să își ia rămas bun. Aproximativ 15.000 de persoane au trecut pe stadion pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului mare antrenor, conform Digi Sport.

Printre cei prezenți s-au numărat nume importante din sport și viața publică, precum Gică Hagi, Gică Popescu, Mircea Rednic sau Traian Băsescu.

La ceremonie a fost prezent și Rinat Akhmetov, patronul clubului Șahtior Donețk, acolo unde „Il Luce” a scris istorie timp de 12 ani.

Ce loc ocupă Mircea Lucescu în istoria fotbalului mondial

Mircea Lucescu rămâne unul dintre cei mai titrați antrenori din lume,. Il Luce ocupă locul al treilea într-un clasament all-time, cu 35 de trofee câștigate.

În fața sa se află Pep Guardiola, cu 40 de trofee, și legendarul Alex Ferguson, liderul clasamentului, cu 49 de trofee.

De-a lungul carierei, Lucescu a antrenat cluburi importante precum Șahtior Donețk, Dinamo Kiev, Beșiktaș sau Inter, dar și echipe naționale, inclusiv România și Turcia. Ultima sa experiență a fost pe banca naționalei României.

