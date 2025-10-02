B1 Inregistrari!
B1.ro
02 oct. 2025, 18:45
Clubul lui Hagi, acuzat că încearcă să scape de sancțiunile FRF dând vina pe presă. „Domnilor de Farul, nu vă mai faceți de râs!”
Farul Constanța, clubul lui Hagi, dă vina pe presă în încercarea de a scăpa de sancțiunile FRF în cazul Ianis Zicu. Sursa foto: Captură video - Gazeta Sporturilor / YouTube
Cuprins
  1. De ce Farul Constanța e anchetat disciplinar de FRF
  2. Cum a ajuns presa să fie scoasă ”vinovată” în cazul Zicu
  3. Cum a reacționat presa la acuzațiile Farului

Farul Constanța e anchetat disciplinar de FRF în cazul Ianis Zicu și dă vina pe presă, în încercarea de a scăpa de sancțiuni.

De ce Farul Constanța e anchetat disciplinar de FRF

Federația Română de Fotbal (FRF) a deschis o procedură disciplinară împotriva Farul Constanța în urma unei plângeri formulate de Școala de Antrenori, care s-a sesizat că Ianis Zicu se comportă ca un antrenor principal la club, deși nu are Licența Pro.

De altfel, în vară, chiar clubul lui Gheorghe Hagi a anunțat, pe site-ul propriu, că „Începând de astăzi, 3 iunie 2025, Ianis Zicu este antrenorul principal al echipei Farul Constanța”.

Deja în această anchetă au avut loc două termene de judecată, iar Zicu și Farul riscă sancțiuni.

Cum a ajuns presa să fie scoasă ”vinovată” în cazul Zicu

În încercarea de a scăpa de pedeapsă, Farul Constanța spune acum că, de fapt, Ianis Zicu nu e antrenorul principal și presa e de vină că îl prezintă astfel.

Clubul a emis un comunicat:

„Clubul Farul Constanța dorește să reamintească reprezentanților presei, și pe această cale, că funcția de antrenor principal al echipei noastre este deținută de dl. Cristian Sava, așa cum reiese din toate documentele prezentate și Ligii Profesioniste de Fotbal încă din vara acestui an.

Domnii Ianis Zicu, Daniel Florea și Mihail Moraru sunt antrenori secunzi, ultimul dintre aceștia ocupându-se de pregătirea portarilor.

În acest sens, vă rugăm ca spre informarea corectă a tuturor suporterilor și nu numai, să se țină cont de acest aspect în informațiile transmise pe diversele canale de comunicare“.

Numai că, după cum am precizat, clubul însuși îl anunțase pe Zicu drept antrenor principal. De altfel, Zicu e cel care dă indicații și tot el participă la conferințele de presă de după meciuri.

Cum a reacționat presa la acuzațiile Farului

Unul dintre jurnaliștii care au reacționat la această tentativă a Farului de a manipula FRF dând vina pe presă este Dan Udrea de la Golazo.

„Disperați că vor ajunge cu antrenorul suspendat, cei de la Farul pozează în altceva decât sunt și situația devine cu adevărat jenantă, dacă nu chiar penibilă.

Cei de la Farul să-și asume că au numit un antrenor fără toate documentele, care se comportă fix ca un principal la toate jocurile de Liga 1 și să nu mai caute acum să se salveze la comisiile FRF cu mail-uri ridicole trimise reprezentaților presei”, a scris Dan Udrea, pentru Golazo.

El i-a sfătuit apoi pe oficialii clubului: „domnilor de Farul, nu vă mai faceți de râs!”.

Jurnalistul a amintit, pe final, că acest caz nu e singular: „Andrei Prepeliță, de la Slobozia, e în aceeași situație. Să vedem cum judecă FRF o speță în care în culpă e un club al cărui patron a fost ofertat recent de Răzvan Burleanu să devină selecționer”.

