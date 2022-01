Confirmat cu COVID-19 pe 16 decembrie, Novak Djokovic a fost testat negativ pe 22 decembrie. După testul pozitiv, liderul ATP ar fi participat la mai multe evenimente (FOTO)

Novak Djokovic a câștigat apelul împotriva anulării vizei și poate rămâne cel puțin pentru moment în Australia. Avocații săi au transmis instanței documente care arată că sârbul a fost confirmat cu COVID-19 pe 16 decembrie, pe baza unui test PCR. Potrivit acelorași documente, liderul mondial din tenisul masculin a fost testat din nou pe 22 decembrie, când rezultatul a fost negativ.

Documentele transmise judecătorilor australieni arată că liderul ATP a fost testat pozitiv pentru infecția cu SARS-CoV-2 pe data de 16 decembrie, transmite BBC. De altfel, familia sârbului a susținut o conferință de presă luni, la Belgrad, context în care fratele lui Novak a fost întrebat dacă poate confirma informația.

„Da, întregul proces a fost public și toate documentele care sunt publice sunt legale”, a răspuns fratele tenismenului.

Cu toate acestea, pe 17 decembrie, Federația de tenis de la Belgrad a vorbit despre un eveniment de premiere care urma să se desfășoare în acea zi. Forul preciza că trofeele „vor fi înmânate tinerelor talente de către jucătorul de tenis favorit din regiune și nu numai”, iar ceva mai târziu a publicat fotografii cu Novak Djokovic și cu tinerii cărora le-a acordat premiile. Sârbul nu avea mască de protecție.

În plus, cotidianul francez L`Equipe a relatat că Novak Djokovic ar fi participat la o ședință foto cu unul dintre jurnaliștii săi pe 18 decembrie.

Documentele transmise de avocații lui Novak Djokovic confirmă că superstarul sârb a fost testat din nou pe 22 decembrie. Rezultatul ar fi venit negativ, în aceeași după-amiază.

Folks, it gets fishier.

Djokovic’s presented positive Covid test from December 16 (confirmation code 7371999-259039) comes with a QR code on it.

When you scan that QR code (and you can try yourself), it takes you to a website showing that test was *negative*, not positive.

🤷 pic.twitter.com/Ivu1vdsgOO

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 10, 2022