Acasa » Sport » Costuri explozive la Cupa Mondială 2026. Transport de 10 ori mai scump pentru suporteri

Costuri explozive la Cupa Mondială 2026. Transport de 10 ori mai scump pentru suporteri

Ana Beatrice
16 apr. 2026, 09:59
Costuri explozive la Cupa Mondială 2026. Transport de 10 ori mai scump pentru suporteri
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cât îi costă, de fapt, drumul spre stadion pe fani
  2. Transport scump și soluții speciale pentru suporteri

Entuziasmul pentru Cupa Mondială FIFA 2026 este umbrit de o veste care îi lovește direct pe suporteri. Costurile de transport au explodat chiar înainte de primul fluier.

Biletele pentru transportul în comun s-au scumpit de până la zece ori, iar drumul spre stadion a devenit un lux. Nici cei care aleg să meargă cu mașina nu sunt mai norocoși. Un loc de parcare pentru câteva ore ajunge să coste și 300 de dolari.

Cât îi costă, de fapt, drumul spre stadion pe fani

Pentru suporterii care vor ajunge la Cupa Mondială, o simplă deplasare poate deveni o cheltuială serioasă. O călătorie cu trenul de doar 30 de kilometri, din New York până la stadionul Meadowlands din New Jersey, va costa cel puțin 100 de dolari dus-întors pe durata turneului. Diferența este uriașă, în condițiile în care, în mod normal, același bilet ajunge la doar 13 dolari.

Mai mult, noul tarif se aplică tuturor categoriilor de călători, inclusiv seniorilor, copiilor și persoanelor cu dizabilități, care beneficiază de obicei de reduceri. Autoritățile locale nu dau însă înapoi: „Nu avem de gând să plătim din banii contribuabililor din New Jersey biletele suporterilor care vin la Cupa Mondială. Acest cost nu va fi acoperit de locuitorii din New Jersey”, a spus Mikie Sherrill, guvernatoarea statului, notează observatornews.ro.

Transport scump și soluții speciale pentru suporteri

În Boston, organizatorii au venit cu o soluție rapidă pentru afluxul de suporteri și au amenajat 20 de stații speciale. Sistemul este conceput să transporte peste 10.000 de fani pe durata Campionatului Mondial. Totuși, accesul nu este deloc ieftin. Prețul unui bilet pornește de la 95 de dolari, ceea ce face ca și o deplasare scurtă să devină costisitoare.

Situația nu este mai blândă nici pentru cei care aleg mașina personală. În apropierea stadioanelor, parcarea devine un lux greu de justificat, cu tarife care pot ajunge până la 300 de dolari pentru durata unui singur meci.
Citește și...
FIFA face anunțul momentului despre Iran la Cupa Mondială 2026. Cum se joacă meciurile din SUA
Sport
FIFA face anunțul momentului despre Iran la Cupa Mondială 2026. Cum se joacă meciurile din SUA
Cornel Dinu: „Răzvan Burleanu e un măscărici. Am o dezamăgire totală față de Generația de Aur”. Ce spune despre Gică Hagi la Națională
Sport
Cornel Dinu: „Răzvan Burleanu e un măscărici. Am o dezamăgire totală față de Generația de Aur”. Ce spune despre Gică Hagi la Națională
Cristi Chivu, aproape de un contract istoric la Inter. Salariu de 5 milioane de euro și prelungire până în 2029
Politică
Cristi Chivu, aproape de un contract istoric la Inter. Salariu de 5 milioane de euro și prelungire până în 2029
Ancelotti nu renunță la Neymar. Starul brazilian primește o șansă ca să joace la Cupa Mondială
Sport
Ancelotti nu renunță la Neymar. Starul brazilian primește o șansă ca să joace la Cupa Mondială
Gigi Becali a anunțat cui lasă averea sa uriașă: „O să le dau lor bogăția toată”
Sport
Gigi Becali a anunțat cui lasă averea sa uriașă: „O să le dau lor bogăția toată”
Portretul lui Mircea Lucescu, deformat pe Arena Națională. Cum explică Primăria Capitalei ecranul defect
Sport
Portretul lui Mircea Lucescu, deformat pe Arena Națională. Cum explică Primăria Capitalei ecranul defect
Julia Sauter a luat decizia după cel mai important sezon din carieră. Ce a anunțat patinatoarea despre viitorul său pe gheață: „Acest sport înseamnă totul pentru mine”
Sport
Julia Sauter a luat decizia după cel mai important sezon din carieră. Ce a anunțat patinatoarea despre viitorul său pe gheață: „Acest sport înseamnă totul pentru mine”
Gică Hagi, prezentat oficial la naționala României. Când va avea loc evenimentul. Pe cine aduce Hagi la „tricolori”
Sport
Gică Hagi, prezentat oficial la naționala României. Când va avea loc evenimentul. Pe cine aduce Hagi la „tricolori”
Adrian Ilie a rămas fără permis, după ce a fost prins băut la volan
Sport
Adrian Ilie a rămas fără permis, după ce a fost prins băut la volan
Sorana Cîrstea și Shuai Zhang au câștigat trofeul în proba de dublu de la Linz. Pentru româncă e al doilea titlu din 2026
Sport
Sorana Cîrstea și Shuai Zhang au câștigat trofeul în proba de dublu de la Linz. Pentru româncă e al doilea titlu din 2026
10:18 - Atacuri nocturne în Ucraina. Au fost raportați cel puțin 14 morți și zeci de răniți
10:05 - SONDAJ: Ce părere au românii despre războiul din Orientul Mijlociu. Efectele asupra țării noastre (FOTO/GRAFICE)
09:42 - UE pregătește măsuri pentru prevenirea unei crize a combustibilului pentru avioane pe fondul tensiunilor globale
09:27 - Topul scumpirilor la chirii în UE: Croația și Grecia domină. Unde e România în clasament
09:11 - Un conflict a izbucnit între o familie și un echipaj SMURD după o intervenție de urgență. Ce s-a întâmplat
08:51 - O singură zi, trei sărbători. Când pică Înălțarea Domnului 2026 și de ce e atât de specială
08:41 - Vremea, 16 aprilie: temperaturi peste normal, urmate de ploi și furtuni locale
08:23 - Noul sistem EES dă peste cap aeroporturile din Europa. Întârzieri masive și reacții dure din industrie: „Un haos total”
08:13 - Incendiu major la o rafinărie din Australia. Autoritățile evaluează impactul energetic
07:33 - Papa Leon, apel la responsabilitate în Camerun: „Lanțurile corupției trebuie rupte”