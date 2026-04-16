Entuziasmul pentru Cupa Mondială 2026 este umbrit de o veste care îi lovește direct pe suporteri. Costurile de transport au explodat chiar înainte de primul fluier.

Biletele pentru transportul în comun s-au scumpit de până la zece ori, iar drumul spre stadion a devenit un lux. Nici cei care aleg să meargă cu mașina nu sunt mai norocoși. Un loc de parcare pentru câteva ore ajunge să coste și 300 de dolari.

Cât îi costă, de fapt, drumul spre stadion pe fani

Pentru suporterii care vor ajunge la , o simplă deplasare poate deveni o cheltuială serioasă. O călătorie cu trenul de doar 30 de kilometri, din New York până la stadionul Meadowlands din New Jersey, va costa cel puțin 100 de dolari dus-întors pe durata turneului. Diferența este uriașă, în condițiile în care, în mod normal, același bilet ajunge la doar 13 dolari.

Mai mult, noul tarif se aplică tuturor categoriilor de călători, inclusiv seniorilor, copiilor și persoanelor cu dizabilități, care beneficiază de obicei de reduceri. Autoritățile locale nu dau însă înapoi: „Nu avem de gând să plătim din banii contribuabililor din New Jersey biletele suporterilor care vin la Cupa Mondială. Acest cost nu va fi acoperit de locuitorii din New Jersey”, a spus Mikie Sherrill, guvernatoarea statului, notează observatornews.ro.