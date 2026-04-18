Cristi Chivu la un pas de titlu în Serie A. Inter mai are nevoie de o victorie și un egal

Adrian Teampău
18 apr. 2026, 22:22
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cristian Chivu la un pas de titlu cu Inter Milano
  2. Napoli, greșeală după greșeală, pe final de campionat
  3. Inter îi prelungește contractul lui Cristian Chivu

Cristian Chivu este la un pas de a obține primul titlu de campionde fotbal în Serie A, ca antrenor, cu Inter Milano. Cu cinci etape înainte de finalul competiției, echipa sa se menține pe primul loc, cu un avans confortabil. 

Cristian Chivu la un pas de titlu cu Inter Milano

Inter Milano a învins Cagliari cu 3-0, vineri, iar sâmbătă echipa de pe locul secund, Napoli, a pierdut cu Lazio, 0-2. În urma acestor rezultate, echipa lui Cristian Chivu păstrează un avans de 12 puncte față de principala urmăritoare. Duminică seara, AC Milan, echipa de pe locul 3, o poate egala pe Napoli dacă va câștiga pe terenul lui Verona.

În clasament, la acest moment, Inter conduce cu 78 de puncte, urmată de Napoli, cu 66 de puncte și AC Milan cu 63 de puncte și un meci mai puțin disputat.

Iar până la finalul campionatului mai sunt cinci etape, ceea ce înseamnă că în joc mai sunt puse 15 puncte. Din perspectiva matematică, Inter Milano mai are nevoie de o victorie și de un rezultat de egalitate pentru a deveni campioană. De asemenea, poate ieși campioană înainte de final dacă Napoli și AC Milan nu câștigă toate meciurile pe care le mai au de disputat.

În etapa viitoare, echipa lui Chivu joacă în deplasare cu Torino, iar Napoli va juca e teren propriu cu Cremonese. AC Milan, rivala de pe locul al treilea are programat un joc acasă cu Juventus.

Napoli, greșeală după greșeală, pe final de campionat

După ce în etapa 32, Napoli a remizat pe terenul lui Parma, scor 1-1, acum, echipa lui Antonio Conte a făcut un nou pas greșit. Astfel, șansele de a mai recupera din distanța care o separă de echipa lui Cristian Chivu sunt din ce în ce mai mici.

Sâmbătă, Napoli a pierdut cu Lazio, pe teren propriu, într-un meci în care romanii au fost mai periculoși. Chiar dacă nu a dominat la posesie, Lazio s-a impus fără drept de apel pe Stadio Diego Armando Maradona. În minutul 6, Matteo Cancellieri a deschis scorul. Ulterior, echipa din Roma putea majora diferența în minutul 31, dar Mattia Zaccagni a ratat o lovitură de pedeapsă.

În repriza secundă, în minutul 57, același Cancellieri i-a pasat decisiv lui Toma Basic, care a marcat al doilea gol al lui Lazio. Așa a fost stabilit rezultatul final al partidei. Este prima înfrângere a lui Napoli pe teren propriu din decembrie 2024. La vremea respectivă, napoletanii pierdeau tot în fața lui Lazio, scor 0-1.

Inter îi prelungește contractul lui Cristian Chivu

Sezonul impresionant pe care l-a avut Cristian Chivu în Serie A, i-au făcut pe șefii de la Inter să-i ofere o prelungire a contractului. Înțelegerea va fi valabilă până în 2029 și include un salariu de top. De semenea, tehnicianul român primește atribuții extinse, urmând să preia și rolul de manager, după modelul din Premier League.

Potrivit Gazzetta dello Sport, decizia de a miza pe el, luată în urmă cu zece luni s-a dovedit inspirată pentru gruparea milaneză.

Odată cu această mutare, salariul tehnicianului va crește considerabil, de la 2,5 milioane de euro pe sezon, la aproximativ 5 milioane. Un salariu foart bun pentru un antrenor aflat la început, dar care a confirmat rapid.

Citește și...
Burleanu i-a stabilit obiectivul lui Gică Hagi. Naționala trebuie să se califice la EURO 2028
Sport
Burleanu i-a stabilit obiectivul lui Gică Hagi. Naționala trebuie să se califice la EURO 2028
Șoc în lumea fotbalului. Fostul portar al lui Arsenal, Alex Manninger, a murit la doar 48 de ani. Cum a avut loc tragedia
Sport
Șoc în lumea fotbalului. Fostul portar al lui Arsenal, Alex Manninger, a murit la doar 48 de ani. Cum a avut loc tragedia
Răzvan Burleanu a făcut anunțul oficial. Șeful FRF negociază cu Hagi preluarea echipei naționale
Sport
Răzvan Burleanu a făcut anunțul oficial. Șeful FRF negociază cu Hagi preluarea echipei naționale
Mircea Lucescu și gesturile care au impresionat. Povești ținute departe de ochii publicului: „A suportat el costurile, multe mii de euro”
Sport
Mircea Lucescu și gesturile care au impresionat. Povești ținute departe de ochii publicului: „A suportat el costurile, multe mii de euro”
Gică Hagi devine, oficial, antrenorul naționalei. FRF votează azi alegerea noului selecționer. Cum arată contractul
Sport
Gică Hagi devine, oficial, antrenorul naționalei. FRF votează azi alegerea noului selecționer. Cum arată contractul
Costuri explozive la Cupa Mondială 2026. Transport de 10 ori mai scump pentru suporteri
Sport
Costuri explozive la Cupa Mondială 2026. Transport de 10 ori mai scump pentru suporteri
FIFA face anunțul momentului despre Iran la Cupa Mondială 2026. Cum se joacă meciurile din SUA
Sport
FIFA face anunțul momentului despre Iran la Cupa Mondială 2026. Cum se joacă meciurile din SUA
Cornel Dinu: „Răzvan Burleanu e un măscărici. Am o dezamăgire totală față de Generația de Aur”. Ce spune despre Gică Hagi la Națională
Sport
Cornel Dinu: „Răzvan Burleanu e un măscărici. Am o dezamăgire totală față de Generația de Aur”. Ce spune despre Gică Hagi la Națională
Cristi Chivu, aproape de un contract istoric la Inter. Salariu de 5 milioane de euro și prelungire până în 2029
Politică
Cristi Chivu, aproape de un contract istoric la Inter. Salariu de 5 milioane de euro și prelungire până în 2029
Ancelotti nu renunță la Neymar. Starul brazilian primește o șansă ca să joace la Cupa Mondială
Sport
Ancelotti nu renunță la Neymar. Starul brazilian primește o șansă ca să joace la Cupa Mondială
