Cristian Chivu este la un pas de a obține primul titlu de campionde în , ca antrenor, cu Inter Milano. Cu cinci etape înainte de finalul competiției, echipa sa se menține pe primul loc, cu un avans confortabil.

a învins Cagliari cu 3-0, vineri, iar sâmbătă echipa de pe locul secund, Napoli, a pierdut cu Lazio, 0-2. În urma acestor rezultate, echipa lui Cristian Chivu păstrează un avans de 12 puncte față de principala urmăritoare. Duminică seara, AC Milan, echipa de pe locul 3, o poate egala pe Napoli dacă va câștiga pe terenul lui Verona.

În clasament, la acest moment, Inter conduce cu 78 de puncte, urmată de Napoli, cu 66 de puncte și AC Milan cu 63 de puncte și un meci mai puțin disputat.

Iar până la finalul campionatului mai sunt cinci etape, ceea ce înseamnă că în joc mai sunt puse 15 puncte. Din perspectiva matematică, Inter Milano mai are nevoie de o victorie și de un rezultat de egalitate pentru a deveni . De asemenea, poate ieși campioană înainte de final dacă Napoli și AC Milan nu câștigă toate meciurile pe care le mai au de disputat.

În etapa viitoare, echipa lui Chivu joacă în deplasare cu Torino, iar Napoli va juca e teren propriu cu Cremonese. AC Milan, rivala de pe locul al treilea are programat un joc acasă cu Juventus.

Napoli, greșeală după greșeală, pe final de campionat

După ce în etapa 32, Napoli a remizat pe terenul lui Parma, scor 1-1, acum, echipa lui Antonio Conte a făcut un nou pas greșit. Astfel, șansele de a mai recupera din distanța care o separă de echipa lui Cristian Chivu sunt din ce în ce mai mici.

Sâmbătă, Napoli a pierdut cu Lazio, pe teren propriu, într-un meci în care romanii au fost mai periculoși. Chiar dacă nu a dominat la posesie, Lazio s-a impus fără drept de apel pe Stadio Diego Armando Maradona. În minutul 6, Matteo Cancellieri a deschis scorul. Ulterior, echipa din Roma putea majora diferența în minutul 31, dar Mattia Zaccagni a ratat o lovitură de pedeapsă.

În repriza secundă, în minutul 57, același Cancellieri i-a pasat decisiv lui Toma Basic, care a marcat al doilea gol al lui Lazio. Așa a fost stabilit rezultatul final al partidei. Este prima înfrângere a lui Napoli pe teren propriu din decembrie 2024. La vremea respectivă, napoletanii pierdeau tot în fața lui Lazio, scor 0-1.

Inter îi prelungește contractul lui Cristian Chivu

Sezonul impresionant pe care l-a avut Cristian Chivu în Serie A, i-au făcut pe șefii de la Inter să-i ofere o prelungire a contractului. Înțelegerea va fi valabilă până în 2029 și include un salariu de top. De semenea, tehnicianul român primește atribuții extinse, urmând să preia și rolul de manager, după modelul din Premier League.

Potrivit Gazzetta dello Sport, decizia de a miza pe el, luată în urmă cu zece luni s-a dovedit inspirată pentru gruparea milaneză.

Odată cu această mutare, salariul tehnicianului va crește considerabil, de la 2,5 milioane de euro pe sezon, la aproximativ 5 milioane. Un salariu foart bun pentru un antrenor aflat la început, dar care a confirmat rapid.