Acasa » Sport » Cristi Chivu, noul Mourinho? Verdict surprinzător dat de Alessio Tacchinardi, fost simbol al Juventus: Ar putea fi foarte bine moștenitorul lui „The Special One”

Ana Beatrice
20 apr. 2026, 14:07
Sursă foto: Hepta / DPA Images / Tiziano Ballabio
Cuprins
  1. Este Cristi Chivu noul „Special One” al fotbalului european
  2. Ce îl apropie pe Cristi Chivu de stilul lui José Mourinho

Cristi Chivu este foarte aproape să câștige titlul în Italia alături de Inter Milano. Performanța antrenorului român a atras atenția în Serie A. Fostul jucător al lui Juventus, Alessio Tacchinardi, l-a lăudat și l-a comparat cu José Mourinho.

Este Cristi Chivu noul „Special One” al fotbalului european

Cristian Chivu impresionează tot mai mult în rolul de antrenor. Parcursul său spectaculos o apropie pe Inter Milano de câștigarea Scudetto.

„Cristian Chivu a demonstrat că este un antrenor de excepție, lui îi revine meritul principal pentru Scudetto pe care Inter îl va câștiga. Văd o urmă din José Mourinho în Chivu. Antrenorul român ar putea fi foarte bine moștenitorul lui „The Special One”, a spus Alessio Tacchinardi în cadrul emisiunii Sport Mediaset XXL.

Ce îl apropie pe Cristi Chivu de stilul lui José Mourinho

„A continuat excelent munca predecesorului Simone Inzaghi, dar în același timp i-a susținut și i-a motivat pe jucătorii săi. Chiar dacă uneori au fost comentarii usturătoare după înfrângeri. Le-a redescoperit determinarea și dorința de a câștiga”, a mai precizat Alessio Tacchinardi.

Românul este la un pas de a cuceri titlul în Italia, având nevoie de doar o victorie și un egal pentru a deveni campion alături de Inter Milano.

Următorul test vine în deplasare, contra lui Torino FC, într-o etapă care poate cântări decisiv în economia sezonului. În același timp, rivalele Napoli și AC Milan vor evolua pe teren propriu, în încercarea de a ține pasul.

Cu doar cinci etape rămase până la final și un avans solid de 12 puncte, Inter Milano controlează autoritar lupta pentru titlu. Scudetto pare mai degrabă o formalitate decât un obiectiv incert.

