Cristi Chivu este foarte aproape să câștige titlul în Italia alături de . Performanța antrenorului român a atras atenția în Serie A. Fostul jucător al lui Juventus, Alessio Tacchinardi, l-a lăudat și l-a comparat cu José Mourinho.

Este Cristi Chivu noul „Special One” al fotbalului european

Cristian Chivu impresionează tot mai mult în rolul de antrenor. Parcursul său spectaculos o apropie pe Inter Milano de câștigarea Scudetto.

„Cristian Chivu a demonstrat că este un antrenor de excepție, lui îi revine meritul principal pentru Scudetto pe care Inter îl va câștiga. Văd o urmă din în Chivu. Antrenorul român ar putea fi foarte bine moștenitorul lui „The Special One”, a spus Alessio Tacchinardi în cadrul emisiunii Sport Mediaset XXL.

Alessio Tacchinardi sur XXL : Cristian Chivu a prouvé qu’il était un grand entraîneur, c’est à lui qu’il revient le plus grand mérite du Scudetto que remportera l’Inter Je retrouve en Chivu un peu de José Mourinho. L’entraîneur roumain pourrait bien être l’héritier du Special… — Inter Milan 🇫🇷 Internazionale.fr 🌟 🌟 (@SoloInter)

Ce îl apropie pe Cristi Chivu de stilul lui José Mourinho

„A continuat excelent munca predecesorului Simone Inzaghi, dar în același timp i-a susținut și i-a motivat pe jucătorii săi. Chiar dacă uneori au fost comentarii usturătoare după înfrângeri. Le-a redescoperit determinarea și dorința de a câștiga”, a mai precizat Alessio Tacchinardi.

, având nevoie de doar o victorie și un egal pentru a deveni campion alături de Inter Milano.

Următorul test vine în deplasare, contra lui Torino FC, într-o etapă care poate cântări decisiv în economia sezonului. În același timp, rivalele Napoli și AC Milan vor evolua pe teren propriu, în încercarea de a ține pasul.

Cu doar cinci etape rămase până la final și un avans solid de 12 puncte, Inter Milano controlează autoritar lupta pentru titlu. Scudetto pare mai degrabă o formalitate decât un obiectiv incert.