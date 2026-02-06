B1 Inregistrari!
Cristian Chivu dă lovitura la Inter Milano: noul contract, în cifre. Ce salariu uriaș va încasa

Cristian Chivu dă lovitura la Inter Milano: noul contract, în cifre. Ce salariu uriaș va încasa

Ana Beatrice
06 feb. 2026, 17:21
Cristian Chivu dă lovitura la Inter Milano: noul contract, în cifre. Ce salariu uriaș va încasa
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce salariu va avea Cristian Chivu după noul acord cu Inter
  2. Cum a ajuns Chivu să fie văzut drept soluția pe termen lung la Inter

Noul contract al lui Cristian Chivu cu Inter Milano vine cu cifre impresionante. În mai puțin de un an de la instalarea sa ca antrenor pe Giuseppe Meazza, salariul lui Chivu a explodat.

Ce salariu va avea Cristian Chivu după noul acord cu Inter

Decizia a venit mai repede decât se aștepta oricine. Inter Milano este gata să-i propună lui Cristian Chivu un nou acord, care l-ar lega de club până la 30 iunie 2029.

„Contractul său actual expiră în vara anului 2027, dar proprietarii clubului ar intenționa să îi prelungească contractul și să îi mărească salariul. Cuvintele elogioase ale conducerii și munca excelentă, evidentă în fiecare meci, au determinat clubul să propună un acord complet nou”, au scris italienii de la Tuttomercatoweb.

Potrivit sursei menționate, acordul este însoțit și de o majorare importantă a salariului. Veniturile ar urma să crească de la 2,5 milioane de euro net pe sezon la 3,5 milioane, la care se adaugă bonusuri de performanță.

Cum a ajuns Chivu să fie văzut drept soluția pe termen lung la Inter

Parcursul excelent al lui Cristian Chivu începe să capete contur și prin rezultate concrete. Inter Milano a obținut calificarea în semifinalele Cupa Italiei, după victoria cu 2–1 în fața lui Torino FC. Pentru Cristian Chivu, acesta este un moment special, fiind prima semifinală de Cupă din cariera sa de antrenor la seniori.

Următoarea adversară va fi decisă după confruntarea dintre Napoli și Como, meci transmis în direct pe VOYO.

După partidă, Walter Sabatini, fost oficial la AS Roma, Lazio și Palermo, a avut un discurs impresionant. Acesta a evidențiat modul în care Chivu „a redresat corabia”, și-a asumat o responsabilitate uriașă și a reaprins încrederea jucătorilor. Mai mult, Sabatini a mers până la a afirma că acesta ar putea rămâne pe banca nerazzurrilor pentru următorii cinci ani.

