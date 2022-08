Cristian Tudor Popescu, despre șansele Simonei Halep de a câștiga US Open: „De un an aștept acest moment”

Gazetarul „are șanse considerabile” de a câștigat trofeul de Grand Slam de la US Open și numește schimbarea antrenorului, sportiva fiind pregătită acum de Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Serenei Williams, drept unul din marile plusuri, potrivit

Tenismena Simona Halep (30 de ani, 7 WTA) debutează luni la US Open, cu ucraineanca Daria Snigur (20 de ani, 125 WTA).

Ce a spus Cristian Tudor Popescu despre Simona Halep

Ziaristul, care se autointitulează „Grigore Ureche al Simonei Halep”, pentru că scrie despre ea din 2013, susține că Halep a reușit să revină la jocul din 2018, când realiza un mare număr de , lucru care îi dă speranțe pentru un nou titlu de Grand Slam.

Întrebat în podcastul „Profu` de Sport” dacă consideră că poate fi meritul lui Mouratoglou această schimbare, gazetarul a răspuns: „Asta a făcut Mouratoglou. Schimbarea asta mentală. I-a spus: „Dă-ți voie!”. Pentru că ea putea. Eu am văzut-o atunci, în 2018, am văzut-o cu toții. Ea poate să facă lucrul ăsta, dar nu-și dădea voie. Este jocul pe care îl aștept de un an de zile. Adică lovește mai adânc și mai tare decât de obicei. Ea înainte nu-și dădea voie să lovească prea tare, din teama de a nu greși”.

Totodată, că la 30 de ani,„e cam târziu să facă productiv” acest joc agresiv, dar reprezintă „schimbări absolut salutare”: „Schimbări care, după mine, îi dau șanse considerabile la US Open”.

Cristian Tudor Popescu a vorbit și despre diferențele dintre Mouratoglou și Cahill și susține că în timpul colaborării cu Darren Cahill, Simona Halep alegea „pe mâna ei” cum să joace, în timp ce cu noul antrenor totul este mai strict.

Întrebat care sunt diferețele dintre cei doi, CTP a răspuns: „ . Omul e aplicat matematic, are date despre toate jucătoarele din circuit, are arhive, știe care sunt caracteristicile, parametrii fiecăreia. Și atunci, el poate să îți pregătească un meci foarte bine”.

„Cahill era de intuiție, de stare, de un cuvânt bine spus la momentul potrivit. Alt gen de antrenor. Mari amândoi, uriași antrenori! E, iată, n-a mers de la început cu Mouratoglou. În iarnă și în primăvară, Simona a avut momente în care a jucat cum joacă acum, adică jocul de inițiativă, să vină în față”, a continuat gazetarul.