Cristiano Ronaldo, celebrul atacant de origine portugheză se pregătește să-și atârne ghtele în cui. Fotbalistul a anunțat că nu va mai juca decât un an sau doi.

Cristiano Ronaldo vine cu precizări

a făcut o declarație clarificatoare referitoare la . El a spus că-și va atârna ghetele în cui într-un an sau doi. Inițial, Cristiano Ronaldo a anunțat că se va retrage curând. Atacantul, autor al peste 950 de goluri, cu echipele de club și cu Naționala portugheză, a debutat în adolescenţă, în 2002, la .

După aproape 23 de ani de carieră, a declarat, într-un interviu, că în curând va lăsa fotbalul și se va îngriji mai mult de familie.

În prezent Ronaldo este sub contract cu gruparea saudită Al-Nassr, până în iunie 2027. Portughezul, în vârstă de 40 de ani, are în vedere participarea la Cupa Mondială, de anul viitor. El își dorește acest trofeu, singurul titlu important care îi lipseşte din palmares.

„Mă bucur din plin de momentul prezent. După cum ştiţi, în fotbal, când îmbătrâneşti, lunile trec foarte repede. Mă simt foarte bine în acest moment. Marchez goluri, sunt la fel de rapid şi de agil. Îmi face mare plăcere să joc în echipa naţională. Dar să fim sinceri. Când spun «în curând». mă refer probabil la un an sau doi”, a declarat fotbalistul.

Portugalia este aproape de calificarea la Cupa Mondială

Portugalia este pe cale să se califice pentru Cupa Mondială din 2026. Cristiano Ronaldo a confirmat că va fi ultimul la care va mai evolua. El este cel mai bun marcator din istorie, cu 143 de goluri în echipa naţională.

„Absolut, da, pentru că voi avea 41 de ani (la Cupa Mondială). Am dat totul pentru fotbal. Sunt în acest mediu de 25 de ani. Am făcut totul, am numeroase recorduri în diferite contexte, atât la club, cât şi în echipa naţională”, a declarat Ronaldo

Portughezul este convins că va intra în istorie ca unul dintre cei mai buni jucători din toate timpurile. Pe de altă parte, el a declaratcă și-ar dori ca fiul său, Cristiano Jr, care îi calcă pe urme, jucând pentru echipa Portugaliei sub 16 ani, să fie mai bun. Ronaldo a subliniat că nu va fi niciodată gelos pe realizările acestuia.

„Ca oameni, nu ne dorim niciodată ca cineva să fie mai bun decât noi. Dar îmi doresc ca toţi copiii mei să fie mai buni decât mine. Nu voi fi niciodată gelos pe el”, a declarat el.

Cristiano Ronaldo, despre performanțele fiului său

Totodată, fotbalistul portughez a declarat că-și dorește ca fiul său să fie fericit. Din acest motiv nu îl presează să joace fotbal sau, dacă preferă, să practice un alt sport. El este de acord că palmaresul său reprezintă o povară enormă.

„Nu vreau să-l presez, pentru că ceea ce îmi doresc pentru el este să fie fericit. Nu contează dacă vrea să joace fotbal sau să practice un alt sport. Fii fericit, fii liber. Nu lăsa comportamentul tău să fie dictat de cel al tatălui tău, pentru că este o povară enorm”, a adăugat marele jucător portughez.

Jucătorul portughez a mai spus că actuala generație de fotbaliști este diferită, Aceștia gândesc diferit și se comportă diferit. Cristiano Ronaldo precizează că își va ajuta fiul să ajungă ceea ce își dorește în viață

„Este o nouă generaţie, o generaţie diferită. Ei gândesc diferit, trăiesc diferit. Dar, ca tată, sunt aici pentru a-l ajuta să devină ceea ce îşi doreşte”, a mai spus Ronaldo.