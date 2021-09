Cristian Tudor Popescu a spus adevărul despre Emma Răducanu: Nu e româncă, de fapt e...

Cristian Tudor Popescu a susținut că românii ar trebui să o iubească pe Emma Răducanu pentru ce joacă și pentru cum este ea ca om, nu pentru faptul că e româncă.

Răducanu a cucerit US Open 2021, după ce a învins-o în finală pe Leylah Fernandez. E prima tenismenă ce începe un Mare Șlem din faza calificărilor și ajunge să îl câștige.

Cristian Tudor Popescu, despre Emma Răducanu

„Să nu mai facem astfel de apropieri, cu Hagi, cu Simona Halep și cu Emma Răducanu. Sigur că da, o iubim, dar haideți s-o iubim pentru ce joacă, pentru cum este ea ca om. Și este extraordinară! Nu pentru faptul că e româncă, că nu e! Tatăl ei este român. Atât”, a susținut gazetarul, pentru Digi24.

Acesta a afirmat că dacă Emma Răducanu creștea în România, nu ajungea unde e acum: „Să vă spun ceva care n-o să vă placă, dacă nu se năștea în Canada și nu trăia în Anglia, ci lucrurile astea se întâmplau în România era foarte puțin probabil ca Emma Răducanu să fie unde este astăzi, să ridice trofeul de la US Open. Pentru că accidente fericite precum Simona Halep se întâmplă foarte rar. Dacă era în România nu știu ce făcea. Să fim serioși. Nici nu mai contează ce naționalitate are o jucătoare. Nici n-are rost să ne mai gândim. Sunt vreo șase țări, România, China, Filipine, Ecuador, Canada, Marea Britanie, toate la un loc”.

Cristian Tudor Popescu a spus apoi că nici n-ar trebui să aibă vreo relevanță naționalitatea unui sportiv: „Nu mai are rost în ziua de azi să iubești pe cineva, să-ți placă de cineva foarte mult pentru că ”e de-al nostru”. Nu, îți place pentru că joacă extraordinar, pentru că e un om extraordinar. Nu înseamnă că trebuie să îmi placă o jucătoare cu nume românesc mai mult decât o alta”.

Gazetarul a insistat apoi că victoria Emmei Răducanu este strict meritul ei: „Este victoria ei, e meritul ei și n-are nicio treabă cu noi. Noi nu suntem mai puțin hoți în conducerea acestei țări, mai puțin imbecili, mai puțin escroci și megalomani în conducerea României, conducerea aleasă de acest popor, dacă Emma Răducanu a câștigat la US Open și noi ne imaginăm că este o româncuță de-a noastră”.

Emma Răducanu, felicitată de regina Elisabeta a II-a

După victoria uriașă de la US Open, Emma Răducanu a primit numeroase mesaje de felicitare, inclusiv de la regina Elisabeta a II-a.

„E o realizare remarcabilă la o vârstă atât de tânără şi e dovada muncii tale extraordinare şi a dedicării. N-am nicio îndoială că performanţa ta ieşită din comun, alături de cea a adversarei, Leylah Fernandez, va inspira următoarea generaţie a jucătorilor de tenis”, a precizat regina, în mesajul său.

Și Simona Halep a felicitat-o pe Emma Răducanu. Imediat după ce tânăra a câștigat turneul de Grand Slam, Halep a postat la Instastory o fotografie cu campioana de pe teren, alături de cuvântul „Extraordinar”.