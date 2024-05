Cu o avere estimată de 1,2 miliarde de dolari, Magic Johnson a fost declarat miliardar de către Forbes

Fostul star din baschet, Magic Johnson, a fost declarat miliardar de către Forbes, acest lucrur transformându-l în al patrulea sportiv care se alătură clubului exclusivist. Ceilalți miliardari sportivi sunt jucătorii NBA Michael Jordan și Lebron James și jucătorul de golf Tiger Woods.

Revista de afaceri estimează averea lui Johnson la aproximativ 1,2 miliarde de dolari

Johnson are investiții în numeroase companii, inclusiv participații în diferite echipe sportive. Dar Forbes spune că participația sa într-o companie de asigurări de viață este cea mai mare parte a averii sale.

În vârstă de 64 de ani, Magic Johnson a avut una dintre cele mai emblematice cariere din istoria NBA înainte de a se retrage în 1996, dar în afara sportului și-a câștigat cei mai mulți bani.

Forbes spune că Johnson a câștigat 40 de milioane de dolari din cariera sa în NBA. Dar Johnson deține participații la trei echipe sportive din Los Angeles, inclusiv Los Angeles Dodgers de la MLB.

În afara sportului, el are investiții în Starbucks, Burger King, 24 Hour Fitness și compania de asigurări de viață EquiTrust.

Johnson spune că ar fi putut deveni miliardar mai devreme dacă nu ar fi refuzat acțiunile Nike când a intrat în NBA în anii 1970. A încheiat o înțelegere cu Converse, care i-a oferit 100.000 de dolari pe an, în schimb.

„Familia mea nu avea bani, acesta este un lucru care ne-a rănit uneori. Când nu ai bani, nu știi cum să procedezi. Nici măcar nu știam ce acțiuni [au fost] la acel moment”, a spus el la podcastul All The Smoke de la începutul acestui an. „Așa că am refuzat acțiunile. Vă puteți imagina? 45 de ani, 5 miliarde de dolari ar fi valorat acțiunile azi.”, a adăugat Johnson.