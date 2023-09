Cui i-a dedicat Sorana Cîrstea succesul de la US Open: „Victoria asta e pentru el”

pe Belinda Bencic (locul 13 WTA) cu 6-3, 6-3, realizând un vis de mulți ani. Victoria din SUA i-a fost dedicată antrenorului ei, Thomas Jahansson, pentru susținerea și încrederea constantă.

Sorana Cîrstea i-a dedicat victoria antrenorului ei

„A fost un vis devenit realitate să vin și să joc aici, în fața voastră. Parcă de fiecare dată când vin în State, lucrurile se pun cap la cap. Sunt foarte recunoscătoare de tot ce mi s-a întâmplat în această săptămână. Thomas e aici, a suferit alături de mine în ultimul an și sunt foarte fericită să îi dedic această victorie, pentru că a continuat să creadă în mine și a rămas optimist. Victoria asta e pentru el,” a declarat Sorana Cîrstea, la cald, dedicându-i victoria antrenorului ei, transmite .

Recompensă de 455.000 de dolari

Pe lângă satisfacția personală, și o recompensă financiară substanțială în valoare de 455.000 de dolari. De asemenea, sportiva va obține 430 de puncte în clasamentul WTA ca recunoaștere a performanței sale.

„Am un zâmbet larg pe față pentru că am muncit atât de mult pentru acest rezultat. Foarte puțini oameni știu ce se întâmplă în spatele scenei și câtă muncă am depus pentru a fi azi aici. Performanța asta înseamnă totul pentru mine, la fel ca și susținerea pe care am avut-o în această săptămână. A fost nemaipomenită, m-ați făcut să mă simt specială. Visam dintotdeauna să ajung aici, de asta munceam. Au fost mulți ani în care am depus munca grea, dar nu am fost răsplătită. Dar, în final, dacă muncești din greu, mereu vei primi răsplata. Sunt atât de mulțumită de modul în care am gestionat această săptămână și sper să continui”, a mai spus sportiva după victoria în fața Belindei Bencic.