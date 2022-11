Cum a ajuns Dan Șucu să aibă un imperiu în afaceri: ”Mi-am vândut casa, am primit 50.000 de dolari”

Dan Șucu a fost invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia la „Prietenii lui Ovidiu” și a povestit despre debutul și parcursul său în lumea afacerilor. Dan Șucu este proprietarul unui celebru brand de mobilă și unul dintre cei doi finanțatori ai clubului Rapid, alături de Victor Angelescu.

Dan Șucu și-a vândut casa pentru a începe afacerea

Dan Șucu a povestit că și-a construit cărămidă cu cărămidă și afirmă că totul vine la pachet cu o responsabilitate imensă.

”Tot ce este aici este construit cărămidă cu cărămidă. Nu poți să pleci de la premisa că ești un „Padre padrone”, în care nu funcționează nimic decât la comanda ta. Ăsta este un lucru fără sens, este din Neanderthal. Fiecare manager, fiecare linie de afaceri, fiecare activitate, își are responsabilul lui. Automat vine o delegare de responsabilitate, urmată, normal, de controlul delegării. Așa e normal.”, a relatat Dan Șucu.

Totodată cum a debutat în afaceri, acesta a mărturisit că în 1993 și-a început afacerea cu mobila de birou din banii obținuți din vânzarea propriei locuințe, riscând totul. ”Avem o casă în centru, undeva înspre Budapesta.(…)Mi-am vândut casa, am primit 50.000 de dolari pe casa respectivă și cu banii ăia am cumpărat primul transport. Am cumpărat mobilă de birou, având percepția că o să fac o treabă foarte bună cu marfa respectivă. Dar nu mi-am dat seama cum o să fie. Atunci îmi făcusem planul că voi vinde camionul respectiv în două luni și voi reuși să câștig în jur de 3.000-4.000 de dolari pe lună. Care ar fi fost pentru mine un jalon corect. Unul bun pentru a fi un bun tată de familie.”, a mărturisit Dan Șucu.

Cum a ajuns Dan Șucu să dețină 8 fabrici

a povestit că drumul spre a avea opt fabrici de mobilă nu a fost unul ușor. Acesta a luat totul pas cu pas, cumpărând inițial un procent de la fabricantul pe care îl avea la momentul respectiv, ulterior și-a făcut propria fabrică și astăzi a ajuns să dețină opt.

”La sfârșit, în decembrie, vindeam patru camioane. Anul următor am cumpărat de la fabricantul respectiv 15 la sută din capacitatea lui de producție. După care am început cu banii câștigați să îmi fac propria fabrică. Am zis de ce să mai cumpăr de la altcineva? Nu mai bine fac eu? Aveam piața, știam unde vând, știam prețuri, știam tot. Atunci, fără să realizez, am început exact cu ce trebuia, cu piața, nu cu producția. Din aproape în aproape, am crescut în permanență.”, a afirmat Dan Șucu.