Cum a reacționat John McEnroe după ce Simona Halep a suferit un atac de panică la Roland Garros

Fostul mare tenismen John McEnroe a vorbit despre situația prin care a trecut Simona Halep la Roland Garros.

O problemă tot mai des întâlnită la tinerii sportivi

Sportiva noastră a suferit un atac de panică pe teren, iar McEnroe spune că aceasta este o mare problemă a tinerilor sportivi. „Din ce în ce mai mulți tineri trec prin crize de sănătate mintală, așa cum am văzut cu Naomi Osaka anul trecut sau acum cu Simona Halep, pe care am auzit-o vorbind despre atacurile ei de panică. A trebuit să ne confruntăm cu situații complicate uneori. Și eu am trecut prin asta, când eram numărul unu la juniori și m-am trezit singur la Paris, nu era nimeni să mă însoțească sau să mă ajute, să mă ghideze”, a spus John McEnroe.

O să fie bine, o să muncesc în continuare – spune Halep

Halep a mărturisit că a suferit un atac de panică în timpul meciului, motiv pentru care nu a mai putut juca. „A fost doar un meci de tenis, trebuie să trec peste. M-am antrenat bine, am început bine, dar m-am panicat, nu știu de ce s-a intamplat, nu a existat un motiv pentru care să am acest atac, nu am astfel de atacuri de obicei, dar s-a întamplat acum. Se poate să fie pus prea multă pe mine și de-aceea să se fi întâmplat. O să fie bine, o să muncesc în continuare și o să vedem ce o să se întample. Nu a fost despre tenis, poate presiunea celor 2 ani grei pentru toată lumea, accidentările de anul trecut, au fost multe momente grele și poate creierul a intrat în . Cred că mâine o să fiu mai puternica decât azi, nu sunt speriată. Joc foarte bine la antrenamente și probabil că am pus o presiune prea mare, o săîncerc să o gestionez mai bine.”, a spus Simona, conform Eurosport.

Simona Halep a fost eliminată în turul 2 de la Roland Garros de chinezoaica Qinwen Zheng, aflată pe locul 74 WTA. Simona Halep a pierdut în trei seturi, scor 6-2, 2-6, 1-6, după un meci ce a durat aproximativ două ore.