Cum a reacționat Novak Djokovic după victoria lui Rafa Nadal la Australian Open. Spaniolul a devenit tenismenul cu cele mai multe titluri de Grand Slam din istorie

Rafa Nadal a triumfat la Australian Open 2022 și a cucerit al 21-lea titlu de Grand Slam din carieră, depășindu-i astfel pe Novak Djokovic și Roger Federer. Atât sârbul, cât și elvețianul au ținut să îl felicite pe spaniol pentru că a stabilit un nou record în tenis, însă diferența dintre cele două mesaje a fost una vizibilă.

Liderul mondial din tenisul masculin a fost expulzat din Australia chiar înainte de debutul Openului, după zile întregi de clinci cu autoritățile australiene. Sârbul a încercat să evite condițiile stricte de vaccinare, însă în cele din urmă instanța a menținut decizia guvernului australian de a-i anula viza pentru a doua oară.

„Felicitări lui Rafael Nadal pentru al 21-lea Grand Slam. O realizare grozavă. Un spirit de luptă întotdeauna impresionant a prevalat încă o dată. Felicitări! Daniil Medvedev a dat totul și a jucat cu o pasiune și o determinare la care am ajuns să ne așteptăm de la el”, a scris Nole, pe Twitter.

Cu o miză sportivă uriașă în joc, Novak Djokovic ar putea avea probleme asemănătoare și la alte turnee, inclusiv la următorul Grand Slam al anului, Roland Garros. În Franța, cel puțin la ora actuală este în vigoare legea permisului vaccinal, care prevede vaccinarea obligatorie pentru participarea la competiții sportive atât în cazul suporterilor, cât și în cazul sportivilor.

Congratulations to @RafaelNadal for 21st GS. Amazing achievement. Always impressive fighting spirit that prevailed another time. Enhorabuena 👏🏆👍 @Medwed33 gave it his all out there and played with the passion and determination we have come to expect from him. pic.twitter.com/DsOvK8idNc

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 30, 2022