Cum arată micul dejun primit de suporterii cazați în „orașul” de containere din Dohan. Prețurile pentru o noapte pornesc de la 200 de lire: „Acest Campionat Mondial începe să arate a criză umanitară”

Fotografii cu primit de suporterii cazați în orașul improvizat de Doha pentru Campionatul Mondial fac înconjurul internetului.

Micul dejun pe care suporterii cazați în Doha pentru Campionatul Mondial îl primesc a fost fotografiat și discutat de internauții din toată lumea, unii criticând dur raportul dintre calitate și preț. Pentru suporterii veniți pentru a fost creat un „mini-oraș” format din mii de containere, închiriate în regim hotelier.

Prețurile pentru o noapte petrecută în container încep de la 200 de lire, fiind inclus și un mic dejun care a stârnit controverse în rândul internauților.

Footy Scran, un cont dedicat fotbalului cu aproape 500.000 de urmăritori, a publicat o fotografie cu micul dejun pe care suporterii cazați în containere îl primesc zilnic. Acesta conține un sandwich, un măr, o sticlă cu apă, un suc, nes și zahăr, o gogoașă, o brioșă și dulceață tartinabilă.

