Cupa Alergării, competiția în care elitele atletismului și sportivii amatori au alergat umăr la umăr

Peste 200 de sportivi amatori și profesioniști au participat sâmbătă la Cupa Alergării, eveniment organizat de comunitatea 321 sport pe stadionul de Atletism Lia Manoliu. Este una dintre cele mai noi competiții bazate pe un concept unic în sportul românesc: elitele atletismului pășesc printre cei care iubesc sportul și concurează de la egal la egal în probe ce implică alergarea pe distanțe scurte.

În ultimii ani au fost desfășurate în România tot mai multe competiții de alergare, dedicate sportivilor amatori, de la curse montane pe distanțe lungi, la evenimente cu tradiție în marile orașe. Este un semn că această activitate devine tot mai populară și că în jurul ei ia naștere o adevărată cultură. Acesta este scopul pe care Radu Restivan l-a avut în minte atunci când a creat în 2015 comunitatea de alergare 321 sport. De atunci sunt organizate alergări, în fiecare marți seară, de la ora 19.30, în parcul Herăstrău, iar antrenamentele sunt ținute de un antrenor specializat, în mod gratuit.

Ajunsă la a doua ediție, cu sprijinul Nivea și Nivea Men, Cupa Alergării a răsturnat în acest an toate tiparele și s-a impus ca unul dintre cele mai originale evenimente dedicate atât sportivilor de performanță, cât și sportivilor amatori. Aceștia au umplut sâmbătă pista de pe Lia Manoliu, pentru a se întrece în cadrul unor probe de viteză pe distanțe scurte de 100, 400 și 800 de metri sau pentru a-și dovedi anduranța în cadrul probei de 5.000 de metri. Competiția a avut două etape: una a calificărilor și una finală, împărțită în Play-off, dedicat celor mai performanți alergători și Play-out, dedicat celor care au fost mai lenți în faza calificărilor.

Competiția, văzută prin ochii atleților profesioniști

Deși au în spate ani de pregătire și de experiență în cadrul competițiilor oficiale, sportivii de performanță au perceput Cupa Alergării ca un eveniment provocator, care le testează limitele, așa cum au declarat unii atleți pentru B1TV.RO.

Elena Alexandrescu este o atletă premiată deja la numeroase competiții, iar în acest an a obținut locul 2 în Play-off-ul feminin de la Cupa Alergării. Pentru ea, evenimentul a coincis cu revenirea după o perioadă lungă de recuperare medicală, ca urmare a unor intervenții chirurgicale complicate la coloană.

Acest lucru nu a împiedicat-o ca în primăvară să stabilească un record personal, terminarea unei curse de 10 km în 37:38’. De asemenea, un rezultat fabulos a fost obținut anul trecut în cadrul cursei de 10 km de la Maratonul București, când a reușit să termine cursa pe locul al doilea. Pentru ea ambiția nu are limite și se pregătește intens pentru stabilirea unui nou record personal, terminarea probei favorite sub 37 de minute. Performanțele sale sunt extraordinare având în vedere că în afara antrenamentelor și a competițiilor este mamă, soție, cu un job full-time.

“Operată de hernie de disc cu semi-pareză pot să fiu un exemplu pentru foarte mulți alergători. Aceștia trebuie să știe că atunci când corpul le dă semne că ceva nu este în regulă, trebuie să se oprească, să nu caute informații pe internet, în rândul prietenilor sau remedii alternative, ci sa apeleze de urgență la medici”, le transmite aceasta celor care sunt la început de drum.

Elena Alexandrescu spune că formatul Cupei Alergării vine în primul rând în sprijinul alergătorilor amatori deoarece probele sunt antrenante și nu pot fi considerate la fel de obositoare ca în cazul parcurgerii unor trasee lungi. Aceasta a precizat că rezultatul din acest an este unul încurajator pentru atingerea următoarelor obiective din cariera sa sportivă:

“Ținând cont de pregătirea mea, în special pentru distanțe lungi, venind după o accidentare pot considera evenimentul o provocare mare cu rezultate bune. Luând startul cu alergători pasionați consider că pot fi un exemplu pentru ei. Cu siguranță, m-am simțit extraordinar de bine”.

Câștigătoarea din Play-off-ul feminin la Cupei Alergării din acest an, Mari Fica, a precizat la rândul ei că evenimentul a fost o experiență provocatoare și una dintre cele mai frumoase competiții la care a luat parte.

Atletă profesionistă originară din Târgu Jiu, Mari Fica are în palmares numeroase medalii și titluri obținute la competițiile și campionatele naționale. Ea face parte din lotul național de senioare, fiind specializată pe proba de 400 metri garduri și chiar dacă formatul competiției nu a avantajat-o a obținut locul întâi în cea mai dificilă grupă.

“Cupa Alergării, pentru mine a fost una din cele mai mai frumoase competiții, ale mele. Pe lângă faptul că am simțit complexitatea probelor și m-am autodepășit, eu fiind alergătoare de 400 metri, mi-a adus și o stare extrem de bună și bucuria de a face sport. Încurajarea oamenilor de pe margine și entuziasmul cu care se așezau la start sau soseau la finish, m-au făcut să îmi reamintesc de ce am ales să fac sportul acesta. Organizarea a fost deosebită, iar proiectul 321 sport si Radu Restivan, merită toate laudele! Mai vreau, abia aștept următoarea ediție!”.

Momentele care au smuls cele mai multe aplauze

Nu puține au fost momentele pline de suspans în cadrul competiției de sâmbătă, ca urmare a unor curse strânse cu rezultate electrizante, în care sportivii amatori au avut atitudinea unor adevărați campioni.

Atmosfera a explodat la proba feminină de 5.000 de metri, câștigată de Elena Alexandrescu, urmată de Valentina Bogdan și de Aifer Ibadula. Acestea din urmă, deși nu au luat contact cu sportul profesionist s-au ridicat la condiția unor adevărate atlete, așa cum excelează deja în numeroase alte competiții dedicate sportivilor amatori.

Proba de 800 de metri feminin care a tranșat practic podiumul a fost de asemenea o luptă strânsă, în urma căreia a reușit să se impună Mari Fica, urmată de Elena Alexandrescu și de Aifer Ibadula.

Deși nu face sport de performanță, Aifer a ieșit în evidență sâmbătă câștigând locul al treilea în Play-off-ul feminin. Secretul acestei reușite, așa cum ne-a dezvăluit, este atitudinea pe care a obținut-o în timpul probelor, inspirată de prietenii care au încurajat-o. Printre aceștia s-a numărat și Alexandru Cornenschi, considerat cel mai bun maratonist român al momentului, prezent sâmbătă ca spectator. Tot prietenii au fost cei care au determinat-o să renunțe la planurile unei drumeții montane pentru a lua parte la Cupa Alergării:

“M-am bucurat când l-am văzut pe Alex Corneschi, în care am încredere enormă, iar el mi-a strigat: hai, Aifer, haaaai și mi-a dat câteva sfaturi.

Am intrat în atmosfera de concurs și de aici până la finish totul a fost o continuă agitație și vărsare de adrenalină. Planuri, planuri, încălzire continuă… Planul inițial: “merg for fun” a fost adânc îngropat. S-a dus… M-am uitat pe Garmin și am depășit 20km cu toată forfota și agitația din acea zi. Atmosfera a fost extrem de frumoasă și Radu Restivan ne-a transmis toată emoția lui”.

Aifer a povestit cum a ajutat-o competiția să-și depășească limitele și să descopere calități pe care nu credea că le deține:

“Când am tras linie la sfârșitul zilei am fost plăcut surprinsă de tot ce s-a întâmplat și de lucrurile noi descoperite despre mine. Nu am alergat niciodată așa repede, nici nu știam că sunt capabilă. S-au întâmplat multe “prime dăți” sâmbătă: primele sprinturi de 100, 400 m, primul 5k, primul concurs de 800 m. La fel, a fost primul concurs la care cred că am dat 99.99% din ce aveam…nu am mai simțit niciodată acele crampe musculare de la finish-ul Finale, acea senzație că cineva îți sfâșie mușchii coapsei. A fost o zi perfectă, mai vin!”.

La rândul ei, Valentina Bogdan ne-a povestit că ediția din acest an a făcut-o să se simtă ca un atlet profesionist. Deși nu a obținut un loc pe podium, ea a performat în toate probele și s-a remarcat ca unul dintre cei mai buni sportivi prezenți la Cupa Alergării:

“A doua ediție Cupa Alergării a ridicat cu mult ștacheta și a făcut să avem parte de o experiență unică. Nu subestimez niciodată evenimentele organizate de 321sport, dar trebuie sa recunosc că nu m-am așteptat la o astfel de logistică.

Probele, atât de distanță scurtă și lungă, au pus toți participanții la încercare și ne-au scos din zona de confort. Eu personal m-am simțit ca o sportivă profesionistă în cadrul unui eveniment de atletism. Îmi doresc ca acest eveniment să ajungă la cât mai multe ediții și să ia parte din ce în ce mai mulți sportivi pentru a trăi o experiență inedită. Mulțumesc 321sport și Radu Restivan pentru emoțiile pe care le-am trăit la această ediție”.

Duelul care a dat peste cap timpul

Un alt punct culminant a fost fără îndoială finala din proba masculină de 800 de metri, un adevărat duel, unde abia după vizualizarea fotografiilor s-a putut cu mare greutate stabili cine a fost câștigătorul probei și al competiției din acest an. În cele din urmă, Cristian Luțic a fost declarat câștigător și își păstrează titlul, după o cursă dramatică în care unitățile de măsurare a timpului au fost date peste cap. Podiumul a fost completat de Georgian Dinu și de Constantin Andonii, ambii atleți profesioniști.

Cristian Luțic este câștigătorul ediției trecute a Cupei Alergării și a făcut tot posibilul pentru a-și menține titlul. Are în palmares numeroase podiumuri, iar în 2021 a terminat pe primul loc proba de 10k a Maratonului București. S-a confruntat la rândul său cu mai multe intervenții chirurgicale în urma unor accidentări recente, însă asta nu l-a oprit să exceleze și să continue seria rezultatelor bune în competiții.

“Pentru mine editia a-2 a Cupei Alergării a fost o experiență inedită. Mi-a plăcut foarte mult conceptul original, am alergat și probe care nu sunt tocmai specialitatea mea. Multe camere de luat vederi, transmisiunea live si comentariul live m-au făcut să am în permanență sentimentul că sunt la o competiție majoră, așa că vreau să transmit multe felicitări organizatorilor pentru efortul depus. Și, evident, mă bucur că am reușit să îmi apăr titlul câștigat la ediția precedentă!”, a declarat Cristian Luțic.

Constantin Andonii a văzut experiența ca pe o oportunitate de a se pregăti pentru competiții mai complexe, dar și o ocazie bună pentru sportivii amatori de a lua contactul cu performanța:

“A fost o experiență minunată, realizată în spiritul fair-play, o competiție care te-a testat multilateral atât fizic cât și psihic. Mă bucur că am luat parte la acest eveniment minunat. Ce însemnă pentru mine Cupa Alergării? Este un concurs ideal de pregătire pentru cei ce concurează la nivel internațional, cât și pentru amatori”.

Sunt doar o mică parte din poveștile atleților care au participat sâmbătă la Cupa Alergării. Participând alături de aceștia, sportivii amatori au avut la rândul lor ocazia perfectă pentru a obține inspirație și motivația de a continua această poveste, dar și de a-și depăși limitele.