Cupa Mondială de programată să se desfășoare în această vară va fi una dintre cele mai costisitoare competiții la care vor participa suporterii. Costurile sunt foarte mari pentru cei care vor merge să-și susțină favoriții în Statele Unite.

Cupa Mondială va avea costuri uriașe

Suporterii care vor să-și susțină echipa favorită de fotbal la Cupa Mondială din această vară, care se desfășoară în , vor fi nevoiți să scoată sume consistente din buzunare. Deși conducerea FIFA promitea că vor fi accesibile la competiția programată să înceapă în vară, acest lucru nu s-a întâmplat, relatează AFP.

Până la începerea Cupei Mondiale mai sunt aproximativ 100 de zile. Conform , la meciurile organizate au existat 508 milioane de cereri pentru aproape 7 milioane de bilete puse în vânzare. Fiecare doritor a putut achiziționa un număr limitat de bilete, până la patru, per meci și 40 pentru întreaga competiție.

În prima fază de vânzare, desfășurată sub forma unei loterii, în luna octombrie a anului trecut, au fost puse în vânzare peste două milioane de bilete. Cea de-a doua fază s-a desfășurat după o procedură similară, de loterie. FIFA a susținut că a primit 508 milioane de cereri, fără să dezvăluie numărul biletelor alocate și vândute

Ceea ce se știe, la acest moment, este că cele mai căutate meciuri au fost Columbia – Portugalia (27 iunie la Miami), Mexic – Coreea de Sud (18 iunie la Guadalajara) şi finala (19 iulie la East Rutherford, New Jersey).

O competiție care ustură la buzunare

Cupa Mondială din 2026 va avea un format inedit cu 104 mecirui, iar prețurile biletelor puse în vânzare au variat în funcție de program. Football Supporters Europe (FSE) a relatat că, inițial, dosarul de candidatură promitea bilete începând de la 21 de dolari. Acum, cele mai ieftine tichete de intrare ajung la 60 de dolari. Este vorba despre meciurile Austria-Iordania sau Brazilia-Haiti.

În medie, însă, biletele au prețuri care pornesc de la 200 de dolari pentru meciurile în care joacă echipe cu nume. Acestea ajung și până la 2.000 de dolari, la categoria cea mai ieftină, în finală. Cele mai bune locuri în finala competiției costă de patru ori mai mult, până la 8.680 de dolari.

FIFA a păstrat un număr secret de bilete pe care le va oferi spre vânzare undeva începând cu luna aprilie şi până la sfârşitul competiţiei. Este vorba despre alocări de ultim moment, „după principul primul venit, primul servit”.

Pentru cei mai înstăriţi, FIFA oferă „pachete” care combină bilete şi locuri rezervate (lounge sau salon VIP). Un astfel de pachet pentru meciul dintre Franţa şi Senegal, din 16 iunie, la East Rutherford, preșul pornește de la 2.900 şi ajunge la 4.500 de dolari.

Cum a reacționat conducerea FIFA

Gianni Infantino, preşedintele FIFA susține că prețurile la bilete au explodat datorită „pieței”. Potrivit spuselor sale, prețul biletelor crește sau scade în funcție de cerere și de afișul meciului. Acest lucru se numește „stabilire dinamică a preţurilor”, un instrument specific Statelor Unite.

Această strategie de prețuri a atras numeroase critici conducerii forului mondial. Pentru a evit conflictele, organizația a rezervat o cotă de bilete la prețul de 60 de dolari care vor fi distribuite asociaţiilor de suporteri.

Există și platforme de revânzare pentru bilete, inclusiv una gestionată de FIFA. Această piaţă secundară nu este reglementată, prețul fiind stabilit de fiecare revânzător. De altfel, în Statele Unite şi Canada, costurile unui bilet a ajuns la niveluri exorbitante.

Uloc în nivelurile superioare (categoria 3) pentru Mexic – Africa de Sud se vinde cu 5.324 de dolari, de la 895 de dolari. Pentru un loc la meciul Franţa – Senegal, biletul costă aproape de cinci ori prețul de bază, ajungând la 1.000 de dolari faţă de 219 dolari.

Costuri suplimentare la Cupa Mondială

Prețul biletelor de intrare la meci nu este singura grijă financiară a suporterilor. Există și alte costuri pentru cei care vor să participe la Cupa Mondială din America. Ca să ajungă la stadion, suporterul european, de exemplu trebuie să suporte prețul transportului cu avionul, dar și cazarea (ale cărei costuri sunt exorbitante). În plus, mâncarea costă, ca și transportul local.

Cele mai multe stadioane sunt la distanțe destul de mari, cu mașina, de centrul orașelor. O soluție de transport este închirierea unui autovehicul, însă un loc de parcare pentru un meci din faza grupelor costă între 100 de dolari (în Atlanta) şi 300 de dolari (în Los Angeles). Pentru vizitatorii fără ESTA (Sistem Electronic de Autorizaţie de Călătorie), factura creşte şi ea, odată cu obţinerea unei vize turistice care costă 185 de dolari.

Suporterii care vor să ajungă în America, dar nu au bani pentru biletele de acces la meci, rămâne „Festivalul Fanilor”. Este vorba despre locații echipate cu ecrane gigantice pe care pot fi urmărite partidele de fotbal. Acestea sunt instalate în cele 16 oraşe gazdă ale Cupei Mondiale.

În Kansas City, locația poate găzdui până la 25.000 de persoane, pentru fie care din cele şase meciuri programate în oraş. La New York, terenul de tenis US Open va fi transformat parţial într-o zonă pentru fani. Aceasta va avea o capacitate de 10.000 de spectatori. Intrarea se va face pe baza unei taxe, spre deosebire de celelalte locații.