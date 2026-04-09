Dănuț Lupu i-a adus, joi, un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, al cărui trup a fost depus la Arena Națională. În acest context extrem de dureros, puternic afectat, fostul mijlocaș i-a criticat pe românii care au fost lipsiți de respect față de Lucescu, în ultimele sale zile de viață.

Dănuț Lupu: Pe unde a fost, Mircea Lucescu a avut copiii lui și noi toți l-am iubit

În timpul dialogului cu reporterii, Dănuț Lupu a izbucnit în lacrimi de mai multe ori: „Nu știu dacă pentru unii e greu sau nu. Eu n-am cuvinte, nu pot să spun… (n.r. – oftează și lăcrimează) Există mai greu decât greu? Există. Da. Din păcate, e foarte greu… Cel puțin pentru mine. A plecat nu un antrenor, nu… A plecat un om care de-a lungul anilor a fost alături de mine și îi mulțumesc pe această cale. I-am mulțumit mereu și îi voi mulțumi mereu. Răzvan (Lucescu) e conștient că are foarte mulți frați, enorm de mulți. Pe unde a fost, nea Mircea a avut copiii lui și noi toți l-am iubit, l-am respectat și sperăm că acolo unde s-a dus e mult mai bine decât unde a fost”.

Dănuț Lupu: Turcii îl respectau pe Lucescu, iar românii îl făceau senil

„Dacă ați observat, mai sunt unii oameni răutăcioși. Păcat că în general, noi românii, ne respectăm oamenii după ce mor. Cât sunt în viață, nu prea îi respectăm. Am văzut o imagine la ultimul meci al lui nea Mircea, cu el stând în picioare în fața a 50.000 de turci. Și îl aplaudau! Noi… Ba l-am făcut senil… Mă scuzați (n.r. – începe să plângă, se șterge la ochi și cu greu mai poate vorbi). Ba l-am făcut bătrân… În schimb, alții au știu să îl respecte”, a mai afirmat Dănuț Lupu, potrivit

Mircea Lucescu va fi condus pe ultimul drum vineri, 10 aprilie. Programul oficial al ceremoniilor funerare poate fi consultat .