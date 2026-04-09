Dănuț Lupu i-a adus, joi, un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, al cărui trup a fost depus la Arena Națională. În acest context extrem de dureros, puternic afectat, fostul mijlocaș i-a criticat pe românii care au fost lipsiți de respect față de Lucescu, în ultimele sale zile de viață.
În timpul dialogului cu reporterii, Dănuț Lupu a izbucnit în lacrimi de mai multe ori: „Nu știu dacă pentru unii e greu sau nu. Eu n-am cuvinte, nu pot să spun… (n.r. – oftează și lăcrimează) Există mai greu decât greu? Există. Da. Din păcate, e foarte greu… Cel puțin pentru mine. A plecat nu un antrenor, nu… A plecat un om care de-a lungul anilor a fost alături de mine și îi mulțumesc pe această cale. I-am mulțumit mereu și îi voi mulțumi mereu. Răzvan (Lucescu) e conștient că are foarte mulți frați, enorm de mulți. Pe unde a fost, nea Mircea a avut copiii lui și noi toți l-am iubit, l-am respectat și sperăm că acolo unde s-a dus e mult mai bine decât unde a fost”.
„Dacă ați observat, mai sunt unii oameni răutăcioși. Păcat că în general, noi românii, ne respectăm oamenii după ce mor. Cât sunt în viață, nu prea îi respectăm. Am văzut o imagine la ultimul meci al lui nea Mircea, cu el stând în picioare în fața a 50.000 de turci. Și îl aplaudau! Noi… Ba l-am făcut senil… Mă scuzați (n.r. – începe să plângă, se șterge la ochi și cu greu mai poate vorbi). Ba l-am făcut bătrân… În schimb, alții au știu să îl respecte”, a mai afirmat Dănuț Lupu, potrivit ProSport.
Mircea Lucescu va fi condus pe ultimul drum vineri, 10 aprilie.