Ce facultate a ales David Popovici, după ce a renunțat la Psihologie: „E despre binele pe care pot să-l fac"

Ce facultate a ales David Popovici, după ce a renunțat la Psihologie: „E despre binele pe care pot să-l fac”

Traian Avarvarei
14 sept. 2025, 18:32
Foto: Inquam Photos / George Calin
Cuprins
  1. De ce David Popovici a ales Psihologia inițial
  2. Ce facultate a ales David Popovici în cele din urmă și de ce

David Popovici a renunțat la Facultatea de Psihologie, unde se înscrisese inițial, și a ales alt domeniu de studiu. „Nu e despre mine, e despre binele pe care pot să-l fac și unde ajunge acest bine”, a susținut înotătorul. El a explicat ce anume l-a determinat să facă această schimbare și ce l-a atras la noua facultate.

De ce David Popovici a ales Psihologia inițial

Inițial, inspirat de mama lui, sportivul s-a înscris la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București.

„Vreau să învăţ cât mai mult despre comportamentul uman. Mi-am ales a treia materie la BAC sociologia pentru că m-au atras pur şi simplu subiectele, m-au atras temele care se puneau în discuţie, exerciţiile. Mi-am dat seama că asta mă pasionează şi asta aş vrea să fac şi pe viitor. Pe lângă înot şi în viitor, ceva care să aibă legătură cu psihologia, sociologia, pedagogia, aceste domenii mai mult umane. Nu am fost niciodată destinat profilului real şi materiilor exacte. Şi mi-ar plăcea să învăţ cât mai mult despre oameni, pentru că oamenii sunt frumoşi”, spunea David Popovici, într-un interviu pentru Digi24.

Ce facultate a ales David Popovici în cele din urmă și de ce

Pentru a se pregăti de Jocurile Olimpice, el a pus pauză studiilor de psihologie, concentrându-se pe antrenamente. Apoi s-a gândit că ar trebui să schimbe domeniul de studiu și a optat pentru Facultatea de Sociologie și Asistență Socială.

„Legat de facultate și de psihologie, în primul an am fost nevoit să-mi îngheț anul pentru a mă pregăti pentru Jocurile Olimpice. Numai că anul ăsta încerc din nou, având un program un pic mai liber, să zicem. Și pentru că mi-am dat seama că despre psihologie mă pot documenta foarte mult și singur, fie citind, fie, nu știu, pur și simplu documentându-mă, am ales să mă transfer cumva la asistență socială. Vreau să învăț cât mai bine cum pot să ajut și cum pot să mă implic în astfel de cauze.

Dar nu e despre mine, e despre binele pe care pot să-l fac și unde ajunge acest bine, acest bine care vine de la fiecare telespectator, fiecare om care urmărește conturile de social media și decide să intre pe link-urile expuse și să doneze. Cum reușesc să îmbin această viață profesională cu ce fac acum? Nu știu, nu e ușor, clar, dar nici nu se compară cu greul prin care trec acei copii. Consider că nici nu am dreptul să mă plâng atât de mult”, a mai explicat David Popovici, pentru sursa citată.

VIVA! mai amintește că, în vara lui 2023, trei dintre cele mai importante universităţi din SUA – Stanford, University of California şi University of Texas – i-au făcut oferte lui David Popovici, dar acesta le-a refuzat pe toate.

