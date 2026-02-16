B1 Inregistrari!
David Popovici, cel mai bun sportiv din Balcani în 2025. Românul a primit titlul pentru a doua oară

Adrian Teampău
16 feb. 2026, 17:30
David Popovici. Sursa foto: Inquam Photos / Colette Rochefort

David Popovici, dublu campion mondial la Singapore, a fost ales cel mai bun sportiv din Balcani în anul 2025. Evenimentul, aflat la cea de-a 52-a ediție, a fost organizat de agenţia bulgară de ştiri BTA.

David Popovici, cel mai bun sportiv balcanic

Întotătorul român a câştigat premiul pentru a doua oară, prima dată fiind în 2022. David Popovici a acumulat 70 de puncte, datorită performanțelor pe care le-a obținut. El a câștigat două titluri de campion mondial, la 100 m liber şi 200 m liber. De asemenea, a câştigat anul trecut medalii de campion european Under-23 în probele amintite.

Sportivul român nu a putut participa la ceremonia de premiere, însă a trimis un mesaj pentru organizatori. El s-a declarat onorat pentru că a fost desemnat a doua oară Balkan Athlete of the Year, în cadrul galei organizate de BTA, după cum relatează Agerpres.

„Este o mare onoare să primesc acest premiu în cadrul celei de-a 52-a ediţii a Balkan Athlete of the Year, organizată de BTA. Să fiu parte din acest moment, care marchează şi 128 de ani de tradiţie ai BTA, face această recunoaştere şi mai specială. Mulţumesc organizatorilor, felicitări şi celorlalţi sportivi nominalizaţi, mulţumesc echipei mele şi tuturor celor care m-au susţinut. Acest premiu ne aparţine tuturor!”, se arată în mesajul lui Popovici.

Podiumul a fost completat de baschetbalistul sârb Nikola Jokic (Denver Nuggets), cu 46 de puncte, şi de halterofilul bulgar Karlos Nasar, cu 41 de puncte, care a primit un premiu special. Baschetbalistul sârb a avut un sezon foarte bun în NBA și a stabilit mai multe recorduri ale ligii. Halterofilul bulgar Nasar a câştigat titlul mondial la categoria 94 kg cu un record mondial la aruncat. El deține și titlul european la categoria 96 kg.

Topul celor mai buni sportivi din regiunea Balcanilor

În cadrul anchetei „Balkan Athlete of the Year” pentru 2025 au fost evaluați un număr de 47 de sportivi din țările balcanice, între care și David Popovici. Evaluarea a fost făcută de reprezentanții agențiilor de presă naționale din regiune, AGERPRES (România), Anadolu (Turcia), BTA (Bulgaria), ANA-MPA (Grecia), TANJUG (Serbia), MINA (Muntenegru), MIA (Macedonia de Nord), HINA (Croaţia), FENA (Bosnia-Herţegovina), CNA (Cipru), ATA (Albania) şi KosovaPress (Kosovo).

În urma voturilor acordate, clasamentul final „Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025 arată astfel:

  1. David Popovici (România/înot) 70 puncte
  2. Nikola Jokic (Serbia/baschet) 46
  3. Karlos Nasar (Bulgaria/haltere) 41
  4. Giannis Antetokounmpo (Grecia/baschet) 39
  5. Zrinka Ljutic (Croaţia/schi alpin) 35
  6. Emmanouil Karalis (Grecia/atletism) 33
  7. Alperen Şengun (Turcia/baschet) 30
  8. Distria Krasniqi (Kosovo/judo) 24
  9. Aleksandar Nikolov (Bulgaria/volei) 23
  10. Stefanos Ntouskos (Grecia/canotaj) 22
