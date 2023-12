David Popovici, după ce s-a calificat cu cel mai bun timp în finala probei de 200 m liber la Campionatele Europene de la Otopeni: „Mi-ar plăcea să câștig aurul”

David Povovici s-a calificat vineri seara, 8 decembrie, la Campionatele Europene de la Otopeni. Sportivul a înregistrat un scor remarcabil de 1 minut și 42 de secunde.

După cel mai bun timp al serii, sportivul nostru a făcut o serie de declarații, în care a menționat că deși își dorește să plece cu aurul acasă, acest lucru nu este „cel mai important de pe Pământ”.

„Îmi doream să fiu unul din primii doi”

Chiar dacă sportivul își dorește medalia de aur, în același timp acest lucru nu este cel mai important de pe Pământ. El a mai spus și că totul a decurs „foarte OK„ astăzi, în timpul probei. Tot ce își dorea David Popovici a fost să fie unul din primii doi pentru a se califica în finală.

„Acum vedem mâine cum va decurge finala, pentru că deşi nu am aşteptări, mă aştept să înot repede. Şi eu îmi pun speranţe în mine, dar, sincer, nu prea mă gândesc la medalii, pentru că am învăţat în timp că nu sunt importante. Contează cât de mulţumit sunt eu cu mine. Recunosc că mi-ar plăcea să câştig aurul la noi acasă, dar nu e cel mai important lucru de pe Pământ. Important e să fac o cursă frumoasă şi să fiu eu mulţumit de mine… iar dacă vine şi medalia, foarte bine. Eu am tratat întotdeauna medalia ca pe un bonus”, a spus David Popovici, scrie .

Andrei Ungur, o motivație pentru David Popovici

Andrei Ungur a obținut de înot de la Otopeni, după ce a terminat proba de 100 m spate pe locul trei, cu un timp de 50 de secunde 04/100.

David Popovici nu a putut urmări finala lui Andrei live, pentru că se pregătea pentru cursa lui. Când a văzut că sportivul a adus prima medalie pentru România, înotătorul s-a motivat și mai tare.

„Când am văzut că a terminat pe locul 3 am sărit şi ne-am bucurat toţi cei din echipa noastră care eram acolo. Cred că şi cursa lui m-a ajutat să înot atât de bine pe cât mi-am dorit. Sunt mulţumit şi de timp şi de cursă, o să încerc să o îmbunătăţesc pentru finală. Mâine e o zi foarte grea, dimineaţă calificări la 100 m liber, iar seara finala de la 200 şi imediat după semifinala de la 100 m. Voi da tot ce am mai bun, dar va fi o zi foarte grea”, a mai spus David Popovici.