B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » De ce e Mircea Lucescu atât de iubit în Europa. CTP: Am găsit o singură explicație pentru acest fenomen ieșit din comun

Traian Avarvarei
10 apr. 2026, 16:15
Mircea Lucescu. Sursa foto: Echipa națională de fotbal a României / Facebook
Cuprins
  1. Cum explică CTP imaginea lui Mircea Lucescu în Europa
  2. Mircea Lucescu, înmormântat cu onoruri militare

Cristian Tudor Popescu a mărturisit că a fost „surprins de anvergura imaginii europene a lui Lucescu la moartea sa”, mai ales că „vorbind strict de cifre și performanțe, unii spun că nu se ridică la nivelul marilor antrenori ai lumii”. Totuși, gazetarul a găsit o explicație pentru acest „fenomen ieșit din comun”.

Cum explică CTP imaginea lui Mircea Lucescu în Europa

„Performanța vieții

Mircea Lucescu poate fi considerat cel mai mare antrenor român, dar, vorbind strict de cifre și performanțe, unii spun că nu se ridică la nivelul marilor antrenori ai lumii. Într-adevăr, și pe mine m-a surprins anvergura imaginii europene a lui Lucescu la moartea sa. Să ți se dedice un minut de reculegere pe Camp Nou, în deschiderea meciului de UEFA Champions League, Barcelona-Atletico de Madrid, când nu ai jucat, nu ai antrenat în Spania și nu ai avut performanțe în cea mai importantă competiție europeană intercluburi, este uimitor. Nici în Franța, Lucescu nu a lucrat, și totuși, minutul de aducere în minte pentru el a avut loc pe Parc des Princes, înainte de PSG-Liverpool în UCL.

M-am întrebat care este explicația acestui fenomen ieșit din comun și am găsit un singur răspuns: dincolo de palmares, Mircea Lucescu a lăsat urme bune, puternice și profunde în oamenii care l-au întâlnit, fie antrenori, fie jucători, fie români, fie străini, fie prieteni, fie adversari. Și, la urma urmelor, nu aceasta este cea mai mare performanță a unei vieți de om?”, a scris gazetarul Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.

Mircea Lucescu, înmormântat cu onoruri militare

Antrenorul Mircea Lucescu a murit marți, la vârsta de 80 de ani, iar în Vinerea Mare a fost înmormântat cu onoruri militare. Timp de două zile, mii de oameni i-au adus un ultim omagiu la Arena Națională, acolo unde a fost depus trupul său.

Vineri, ceremonia religioasă a fost oficiată la Biserica Sfântul Elefterie, de preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, într-o atmosferă încărcată de emoție. În interiorul bisericii, trei persoane au rostit discursuri în memoria fostului mare antrenor. Vizibil afectat, Răzvan Lucescu a vorbit despre relația cu tatăl său și despre moștenirea lăsată în fotbal.

Înmormântarea propriu-zisă a avut loc în jurul orei 13:10. Înainte de acest moment, au fost acordate onoruri militare, în semn de respect pentru întreaga sa carieră și contribuția la sportul românesc.

Accesul publicului la acest ultim moment a fost restricționat, conform dorinței familiei, care a decis ca ceremonia finală să se desfășoare într-un cadru intim.

Tags:
Ultima oră
18:01 -  Claudia Pătrășcanu, rămâne fără copii de Paște: „Eu am fost mai mult pe la biserică, la slujbele din Săptămâna Mare”
17:48 - Discursul lui Răzvan Lucescu la înmormântarea lui Mircea Lucescu: „A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu. A iubit România din toți rărunchii lui” (VIDEO)
17:33 - De ce ar putea fi anulate zborurile în mai puțin de o lună. Criza de combustibil pune presiune pe aeroporturile din Europa.
17:22 - Cel mai sărac Paște din ultimii ani. Românii strâng cureaua de sărbători, îngrijorați de austeritate care se anunță
17:13 - Trump își atacă foștii susținători din MAGA: „Au un IQ scăzut. Sunt proști”
16:46 - Noi reguli stricte pentru turiști, în Italia. Tot ce trebuie să știi dacă plănuiești o vacanță acolo
16:35 - Imagini incredibile în Oceanul Pacific: Un „drum de cărămizi galbene” a fost găsit pe fundul mării
16:33 - Trump cere NATO să repare ce-a stricat el. Șeful de la Casa Albă vrea un plan rapid pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz
16:02 - Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit cu Emanuel Macron la Vatican. Ce cadouri i-a oferit președintele francez
15:45 - Accident rutier grav pe DJ 141, la ieșirea din Mediaș: șapte răniți, elicopter SMURD solicitat și plan roșu activat