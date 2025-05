Decizie controversată în meciul cu United. Aston Villa ratează Liga Campionilor și anunță că va depune o plângere (VIDEO)

intenționează să depună o oficială la Premier League după înfrângerea cu 0-2 în fața lui Manchester United, meci care a avut o miză uriașă pentru echipa lui Unai Emery, calificarea în Champions League, potrivit .

Momentul tensionant s-a petrecut în prima repriză, la scorul de 0-0, când Morgan Rogers a înscris un gol, care ulterior a fost anulat de Thomas Bramall, fluierând anterior un presupus fault asupra portarului Altay Bayindir. Decizia a fost luată înainte ca faza să se încheie, astfel că sistemul VAR nu a putut interveni pentru o revizuire a golului.

Morgan rogers disallowed goal for Aston Villa vs United could have kept the in the Champions League spot

