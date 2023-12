Defecțiune la avionul care trebuia să ducă echipa națională în Elveția. Călătorie cu peripeții pentru „tricolori”: „Le luăm pe toate cum le primim”

Selecționerul Edi Iordănescu a anunțat, duminică, că avionul care trebuia să transporte echipa națională din Kosovo în Elveția s-a defectat, motiv pentru care s-a recurs la alte două aeronave pentru a ajunge la Zurich, potrivit .

Defecțiune la avionul care trebuia să ducă echipa națională a României în Elveția

Selecționerul primei reprezentative spune că drumul de la hotelul din Priștina până la cel din Elveția a durat șase ore.

„Am avut probleme cu furtuna, am avut probleme cu avionul, au fost probleme. A fost şi o întârziere, am făcut şase ore de la momentul de când am plecat din hotel din Kosovo până când am intrat în hotel în Elveţia. Important este că nu s-a stricat în zbor. Dacă suntem aici, înseamnă că suntem sănătoşi şi asta este o provocare, le luăm pe toate cum le primim. Încercăm să ne energizăm, să ne capacităm, să ne motivăm şi, dacă trebuie, să schimbăm şi la Bucureşti aeronava, dar ducem puncte cu noi, eu sunt mulţumit cu asta”, a declarat Edi Iordănescu, într-o conferință de presă.

România o înfruntă pe Elveția, la Lucerna, luni, de la ora 21:45, în a patra rundă a Grupei I din preliminariile pentru calificarea la EURO 2024.

Gazdele ocupă prima poziție, cu maximum de puncte după trei meciuri, în timp ce „tricolorii” tocmai la Priștina, dar sunt pe 2 și, cel puțin pentru moment, păstrează prima șansă în lupta cu Israel și Kosovo pentru al doilea loc care duce la turneul final din Germania de anul viitor.

Înaintea duelului direct, vedeta Elveției a sugerat că România este „ ”.