Denis Drăguș despre îngrângerea României la Euro 2024. „E clar că ne doare”

a transmis că echipa regretă că nu a putut face mai mult și că a fost învinsă de Olanda, cu 3-0.

Ce spune Denis Drăguș despre pierdere tricolorilor

Denis Drăguș a declarat că regret că nu s-au calificat mai departe, dar crede că echipa a dat tot ce a putut mai bun, informează

„E clar că ne doare, ne-am dorit foarte mult să mergem mai departe, să jucăm cât mai mult, să ne bucurăm cât mai mult de aceste sentimente, de aceşti români minunaţi, care ne-au susţinut mereu. Din păcate, ne-am oprit aici, dar cred că am dat totul şi am reuşit să facem lumea fericită. Ne pare rău că nu am putut mai mult, dar am dat totul pe teren şi cred că asta poate fi un exemplu pentru cei mai tineri. Detaliile fac diferenţa la nivelul ăsta. Am început bine, dar suntem un pic supăraţi, pentru că am arătat că puteam să ne batem de la egal la egal sau chiar să trecem mai departe. Am primit gol însă şi de acolo s-au schimbat lucrurile. Şi a doua repriză am început bine, am avut ocazii, dar din păcate atât am putut în seara asta.

A fost un turneu senzaţional, eu sincer sunt fără cuvinte pentru ceea ce s-a întâmplat aici, suporteri, susţinere, şi tot ce am avut parte în Germania. Cred că ceea ce rămâne după acest European este speranţa pe care am dat-o românilor, inspiraţia pe care am putut să o transmitem copiilor. Oricât de mic ai fi, pentru că am plecat cu ultima şansă la acest European, dacă dai totul, poţi face lucruri mari”, a spus Denis Drăguş.

România și-a atins obiectivul

Echipa România a părăsit Campionatul European de Fotbal din 2024 după ce a fost învinsă de Olandă, cu 3-0, în optimile de finală. Dar, România și-a îndeplinit obiectivul, a trecut de faza grupelor după ce a învins Ucraina (3-0), a pierdut cu Belgia (0-2) și a , (1-1).

În sferturile de finală, Olanda va disputa împotriva câștigătoarei dintre Austria și Turcia.