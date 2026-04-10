Cum a schimbat Mircea Lucescu destinul unei tinere jurnaliste

Jurnalista își amintește primele întâlniri cu Mircea Lucescu. Acesta nu doar i-a influențat parcursul profesional, ci i-a schimbat complet modul în care era percepută într-un domeniu dur și adesea neprietenos. Într-o perioadă în care prejudecățile față de femei dominau presa sportivă, fiind aproape o regulă nescrisă, „ ” a privit dincolo de stereotipuri. A oferit respect, încredere și o susținere autentică celor care aveau nevoie de o șansă.

„Nu am crezut niciodată ca va veni o zi când totul se va sfârși. Sau voi vorbi despre Mircea Lucescu la trecut. L-am cunoscut în perioada în care eram o tânără ziaristă de sport, atunci când femeile nu aveau ce căuta, în opinia majorității, într-o lume destinată doar bărbaților. Cum să scrie un articol sau să își dea cu părerea o femeie care nu a dat niciodată cu piciorul în minge? Era o blasfemie”, a spus Cornelia Ionescu.

„Nea Mircea”, așa cum îl alinta, avea o manieră aparte de a vorbi și de a motiva. „Zâmbea în colțul gurii și îmi vorbea exact ca unui jucător genial aflat în derivă. Avea acea calitate unică de a te face să renaști din propria cenușă, cu o voce blândă, cu un sfat bun și o încredere pe care ți-o acorda necondiționat.”, a declara aceasta.

Ce superstiție respecta cu strictețe Mircea Lucescu

Puțini știau că, dincolo de rigoarea sa profesională, Mircea Lucescu avea o superstiție de la care nu se abătea niciodată. În culisele echipei, circula o regulă neoficială, dar respectată cu strictețe. Mai exact, femeile nu aveau acces în autocarul sau avionul echipei. Explicația venea adesea însoțită de un zâmbet: „Câte femei iei, atâtea goluri primește echipa”.

Pentru jurnalistele acelei perioade, această regulă era un impediment serios, limitându-le accesul la momentele importante din viața echipei. Totuși, într-un context aparte, situația a luat o întorsătură neașteptată, iar regula a fost pusă la încercare.

Cum a ajuns Mircea Lucescu să-și încalce propria superstiție

Un moment rar și plin de semnificație din cariera lui Mircea Lucescu a rămas întipărit în memoria Corneliei Ionescu. Aceasta a trăit pe propria piele o excepție de la regula impusă cu strictețe de antrenor.

Totul s-a petrecut înaintea unui meci dintre Rapid București și Universitatea Cluj, într-o perioadă în care Rapid își asigurase deja titlul de campioană. Atunci, spre surprinderea tuturor, „Il Luce” a decis să le permită ei și unei colege să însoțească echipa.

„Îmi aduc și acum aminte de surprinderea tuturor de la aeroport, în momentul în care am apărut timide cu un bagaj. El a zâmbit, a venit la noi și le-a spus tuturor că și femeile trebuie să își facă meseria.”, a povestit jurnalista.

Întâmplarea a devenit și mai memorabilă după fluierul final, când rezultatul părea să confirme, ironic, chiar superstiția antrenorului. Rapid a câștigat cu 4-2, dar a primit exact două goluri, același număr cu jurnalistele prezente în avion.

„Am plecat la partida de la Cluj. Știți cât a fost scorul final? 4-2 pentru Rapid. A câștigat echipa lui, dar s-au luat și două goluri, exact câte femei am fost în avion. Deci superstiția era reală.”, a mai spus Cornelia Ionescu, notează click.ro.