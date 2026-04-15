Traian Avarvarei
15 apr. 2026, 15:53
Cornel Dinu. Sursa foto: Captură video - Orange Sport Romania / YouTube
E aproape o certitudine că Gică Hagi va reveni pe postul de selecționer al României. Comitetul Executiv al FRF l-ar putea vota joi pentru această funcție. Fostul internațional Cornel Dinu s-a arătat dezamăgit de această evoluție a evenimentelor, explicând de ce crede că Hagi n-ar fi trebuit să se asocieze cu federația sub conducerea lui Burleanu.

Cornel Dinu: Eu nu aș lucra în actuala federație cu Burleanu

„Convingerea mea este categorică. Mie, dacă mi-ar da 100.000 de euro pe lună, nu aș lucra în actuala federație cu Burleanu. Convingerea mea este că stăm foarte prost în posibilitățile de a produce jucători de nivel internațional.

Selecționer este Gică Hagi, dar am crezut că există o anumită frăție a celor care au jucat în Generația de Aur și că stau deoparte, indiferent de devotamentul pe care îl au față de echipa națională, de o federație condusă de acest măscărici care este Burleanu”, a spus Cornel Dinu, pentru Fanatik.

Cornel Dinu e dezamăgit de Generația de Aur

Acesta a explicat apoi de ce e total dezamăgit de toți membrii Generației de Aur, cu excepția lui Ionuț Lupescu.

„Ce a făcut la ultima Adunare Generală, la alegeri, este inadmisibil. Nu are nicio legătură cu fotbalul. Am o dezamăgire totală față de Generația de Aur, cu excepția prietenului și copilului meu, Ionuț Lupescu.

Cred că există o anumită barieră morală și nu era normal ca Gică Hagi… pentru ce a pățit Gică Popescu, băgat în închisoare pentru a nu fi un obstacol pentru corporatist. Gică Popescu a ajuns în pușcărie și a fost o nedreptate groaznică”, a mai afirmat Cornel Dinu, pentru Fanatik.

