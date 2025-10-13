B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Mircea Lucescu, discurs emoționant în vestiar, după victoria României împotriva Austriei: „Ați jucat cu o inteligență extraordinară”

Mircea Lucescu, discurs emoționant în vestiar, după victoria României împotriva Austriei: „Ați jucat cu o inteligență extraordinară”

B1.ro
13 oct. 2025, 17:02
Mircea Lucescu, discurs emoționant în vestiar, după victoria României împotriva Austriei: „Ați jucat cu o inteligență extraordinară”
Conferință de presă la sediul Federației Române de Fotbal în care este prezentat Mircea Lucescu ca fiind noul antrenor al echipei naționale de fotbal, în București, 6 august 2024. Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Cum s-a desfășurat meciul România-Austria din preliminariile Campionatului Mondial
  2. Discursul lui Mircea Lucescu după victoria marcată de România în meciul cu Austria
  3. Câți suporteri au fost prezenți la meciul România-Austria
  4. Când va juca România următorul meci din preliminariile Campionatului Mondial

Echipa națională a marcat o victorie importantă aseară, în meciul România-Austria, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Golul decisiv a fost dat de fundaşul Virgil Ghiţă, în minutul 90+4, cu o lovitură de cap.

Cum s-a desfășurat meciul România-Austria din preliminariile Campionatului Mondial

Duminică seară, România a obţinut o victorie importantă, în faţa liderului grupei – Austria.

În prima repriză, naționala României a avut câteva oportunități pe poartă, fără însă a marca vreun gol.  În primele minute, Mihăilă a reluat spectaculos pe spate de la 15 metri, dar mingea a trecut pe lângă poartă. Raţiu a tras pe lângă buturile lui Schlager, iar Bîrligea, în minutul 42 a pătruns în careu, şutul său fiind blocat de Alaba.

Discursul lui Mircea Lucescu după victoria marcată de România în meciul cu Austria

La finalul partidei, în vestiar, Mircea Lucescu a ținut un discurs prin care i-a felicitat pe fotbaliști pentru performanță. Selecționerul a lăudat inteligența membrilor echipei, precum și tehnica și condiția fizică de care au dat dovadă. Sportivii au apreciat cuvitnele antrenorului și l-au aplaudat în picioare, la finalul discursului.

„O echipă cu băieți inteligenți. Ați jucat cu o inteligență extraordinară, după vin celelalte, tehnica, fizicul…dar inteligența ați pus-o în teren.

De mult nu am văzut o echipă să domine așa ca noi și ei să nu aibă nicio ocazie. Ați închis tot. Ați jucat contraatacuri senzaționale. A venit golul când trebuia, putea să vină mult mai devreme. Bravo vouă, vă felicit”, a spus Mircea Lucescu, potrivit unui videoclip postat de FRF.

Câți suporteri au fost prezenți la meciul România-Austria

Meciul România-Austria din preliminariile Cupei Mondiale 2026 s-a jucat pe Arena Națională, în prezența a 39.541 suporteri.

Când va juca România următorul meci din preliminariile Campionatului Mondial

Echipa națională a României va juca următorul meci pe 15 noiembrie, în deplasare, cu Bosnia-Herţegovina. Ultimul meci al României va avea loc pe 18 noiembrie, cu San Marino, pe teren propriu.

Tags:
Citește și...
România a învins dramatic Austria pe Arena Națională. Unicul gol a fost înscris în minutul 90+4
Sport
România a învins dramatic Austria pe Arena Națională. Unicul gol a fost înscris în minutul 90+4
Preliminariile Cupei Mondiale la fotbal. România – Austria. Echipele de start anunțate
Sport
Preliminariile Cupei Mondiale la fotbal. România – Austria. Echipele de start anunțate
Fotbalul românesc este în doliu. Naționala de la Guadalajara l-a pierdut pe Flavius Domide
Sport
Fotbalul românesc este în doliu. Naționala de la Guadalajara l-a pierdut pe Flavius Domide
Fotbal, România – Austria în preliminariile CM. Recomandările Jandarmeriei pentru suporteri
Sport
Fotbal, România – Austria în preliminariile CM. Recomandările Jandarmeriei pentru suporteri
Mircea Lucescu, după România-Moldova: „Scorul de 2-1 e puțin mincinos, scorul putea să fie 2-0…”
Sport
Mircea Lucescu, după România-Moldova: „Scorul de 2-1 e puțin mincinos, scorul putea să fie 2-0…”
Ce salariu avea Nadia Comăneci înainte de a părăsi România. Dezvăluiri despre viața marii campioane
Sport
Ce salariu avea Nadia Comăneci înainte de a părăsi România. Dezvăluiri despre viața marii campioane
Scandal la Adunarea Generală a FRF. Răzvan Burleanu și-a pierdut controlul în fața reprezentanților cluburilor
Sport
Scandal la Adunarea Generală a FRF. Răzvan Burleanu și-a pierdut controlul în fața reprezentanților cluburilor
Competițiile de fotbal cu cea mai mare medie de spectatori
Sport
Competițiile de fotbal cu cea mai mare medie de spectatori
Cristiano Ronaldo a atins o performanță istorică! Primul fotbalist miliardar din lume
Sport
Cristiano Ronaldo a atins o performanță istorică! Primul fotbalist miliardar din lume
Mircea Lucescu, înainte de România-Moldova: „Vă spun eu că va fi un meci foarte greu cu Moldova”. Cine este fotbalistul pe care l-a criticat selecționerul
Sport
Mircea Lucescu, înainte de România-Moldova: „Vă spun eu că va fi un meci foarte greu cu Moldova”. Cine este fotbalistul pe care l-a criticat selecționerul
Ultima oră
18:03 - Român arestat în Italia după ce a încercat să fure o bicicletă de 14.500 de euro. Cum a reacționat când a fost confruntat de proprietar
17:44 - Cum arată șantierul pe tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș, parte din A3. Construcții Erbașu: „E dovada că atunci când spui ‘se lucrează”, chiar se construiește” (VIDEO)
17:20 - Giurgiu va avea un nou spital județean. Compania Construcții Erbașu a anunțat stadiul lucrărilor (FOTO)
16:59 - „Ieri m-am căsătorit, dar eram beat. Puteți anula?”. Cele mai bizare cereri către consulatele austriece
16:30 - Fuego, atent la siluetă. Cum își propune artistul să slăbească: „Am sacouri pentru fiecare categorie de kilograme”
16:28 - Irina Columbeanu a dezvăluit boala de care suferă tatăl ei: „M-am panicat”
16:27 - Philippe Aghion avertizează Europa că riscă să piardă cursa globală a inovației tehnologice în fața Statelor Unite și Chinei
16:06 - Donald Trump s-a vaccinat cu rapel anti-COVID. Ce scrie în buletinul său medical (FOTO)
15:44 - Emily Burghelea a născut! Vedeta a devenit mamă pentru a treia oara. Primele imagini cu bebelușul (FOTO)
15:33 - Ședință decisivă a coaliției, marți. Ce decizie importantă ar urma să ia liderii partidelor (SURSE)