Echipa națională a marcat o victorie importantă aseară, în meciul România-Austria, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Golul decisiv a fost dat de fundaşul Virgil Ghiţă, în minutul 90+4, cu o lovitură de cap.

Cum s-a desfășurat meciul România-Austria din preliminariile Campionatului Mondial

Duminică seară, România a obţinut o victorie importantă, în faţa liderului grupei – Austria.

În prima repriză, naționala României a avut câteva oportunități pe poartă, fără însă a marca vreun gol. În primele minute, Mihăilă a reluat spectaculos pe spate de la 15 metri, dar mingea a trecut pe lângă poartă. Raţiu a tras pe lângă buturile lui Schlager, iar Bîrligea, în minutul 42 a pătruns în careu, şutul său fiind blocat de Alaba.

Discursul lui Mircea Lucescu după victoria marcată de România în meciul cu Austria

La finalul partidei, în vestiar, Mircea Lucescu a ținut un discurs prin care i-a felicitat pe fotbaliști pentru performanță. Selecționerul a lăudat inteligența membrilor echipei, precum și tehnica și condiția fizică de care au dat dovadă. Sportivii au apreciat cuvitnele antrenorului și l-au aplaudat în picioare, la finalul discursului.

„O echipă cu băieți inteligenți. Ați jucat cu o inteligență extraordinară, după vin celelalte, tehnica, fizicul…dar inteligența ați pus-o în teren.

De mult nu am văzut o echipă să domine așa ca noi și ei să nu aibă nicio ocazie. Ați închis tot. Ați jucat contraatacuri senzaționale. A venit golul când trebuia, putea să vină mult mai devreme. Bravo vouă, vă felicit”, a spus Mircea Lucescu, potrivit unui videoclip postat de .

Câți suporteri au fost prezenți la meciul România-Austria

Meciul România-Austria din preliminariile Cupei Mondiale 2026 s-a jucat pe , în prezența a 39.541 suporteri.

Când va juca România următorul meci din preliminariile Campionatului Mondial

Echipa națională a României va juca următorul meci pe 15 noiembrie, în deplasare, cu Bosnia-Herţegovina. Ultimul meci al României va avea loc pe 18 noiembrie, cu San Marino, pe teren propriu.