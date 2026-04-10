Acasa » Sport » Discursul lui Răzvan Lucescu la înmormântarea lui Mircea Lucescu: „A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu. A iubit România din toți rărunchii lui” (VIDEO)

Traian Avarvarei
10 apr. 2026, 17:48
Răzvan Lucescu a ținut o cuvântare după slujba de înmormântare a tatălui său, Mircea Lucescu. Sursa foto: Captură video - Trinitas TV
Cuprins
  1. Ce au spus Burleanu și Copos despre Mircea Lucescu
  2. Discursul lui Răzvan Lucescu despre tatăl său

Mircea Lucescu a fost înmormântat în Vinerea Mare, cu onoruri militare. La ceremonie au participat sute de persoane, rude, apropiați și oameni simpli. După slujbă, au ținut cuvântări Răzvan Burleanu, George Copos și, evident, Răzvan Lucescu, fiul regretatului selecționer.

Ce au spus Burleanu și Copos despre Mircea Lucescu

Slujba de înmormântare a avut loc la Biserica „Sf. Elefterie” Nou din Capitală și a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună cu un sobor de preoți. Preasfinția Sa a citit mesajul patriarhului Daniel.

După slujbă, au ținut cuvântări Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal (FRF), George Copos, fostul finanțator al clubului Rapid București, și Răzvan Lucescu, fiul regretatului antrenor.

Răzvan Burleanu a spus că Mircea Lucescu a fost „un vizionar” și „un om de o sensibilitate rară, pentru care familia a fost o ancoră solidă”.

„Nu a fost doar un antrenor sau un fost fotbalist de geniu. El a fost, înainte de toate, un deschizător de drumuri. A fost un vizionar care a înțeles fotbalul viitorului, înaintea tuturor.

Pentru dumnealui, fotbalul nu a fost fișa postului, a fost o vocație. A iubit gazonul, mingea și spiritul de competiție, cu o intensitate aproape mistică.

Nu știu dacă există un final pentru un om, dar cred cu tărie că Mircea Lucescu a sfârșit exact așa cum și-ar fi dorit, în slujba fotbalului, până la capăt. A plecat dintre noi, implicat, activ, visând la următorul proiect”, a afirmat Răzvan Burleanu.

Despre apropierea lui Mircea Lucescu de familie, acesta a spus: „Radia de mândrie când analiza meciurile lui Răzvan. Ochii se luminau instantaneu când pomenea de nepoți și strănepoți și cred că erau singurii care reușeau să-l deconecteze de la fotbal și să-i reamintească de frumusețea simplă a vieții”.

La rândul său, George Copos a vorbit despre destinul aparte al regretatului antrenor: „Mircea Lucescu nu a fost doar cel mai mare dintre noi, românii. A fost un român universal, un om strălucit, un ambasador al României. (…) A fost copilul care s-a ridicat de jos. El provenind dintr-o familie numeroasă unde a trebuit să împartă totul”.

Evident, Copos a amintit contribuția esențială a lui Mircea Lucescu la transformarea Rapidului și la câștigarea titlului din 1999, după o așteptare de 35 de ani.

Discursul lui Răzvan Lucescu despre tatăl său

Cel mai emoționant și personal discurs a fost, evident, al lui Răzvan Lucescu.

„A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu. A iubit România din toți rărunchii lui. S-a născut într-o familie foarte săracă, într-o cocioabă. S-a educat și a încercat să educe.

A fost un luptător, s-a luptat, a învins, a pierdut, a fost fericit, a fost mâhnit, a trecut prin toate situațiile posibile și imposibile pe care le poate oferi viața”, a spus Răzvan, vizibil emoționat, potrivit basilica.ro.

El a mulțumit apoi tuturor celor care i-au fost alături în aceste momente teribile: „Sper din toată inima ca el, în acest moment, undeva deasupra noastră, să stea, să zâmbească, și să spună: A meritat absolut totul, sunt satisfăcut. (…) Și eu, ca fiu al lui, îmi doresc ca el să fie fericit pentru tot ceea ce a obținut!”.

Mircea Lucescu a fost înmormântat în Cimitirul Bellu, în cadrul unei ceremonii private.

De ce e Mircea Lucescu atât de iubit în Europa. CTP: Am găsit o singură explicație pentru acest fenomen ieșit din comun
