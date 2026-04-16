Ana Maria
16 apr. 2026, 18:17
Cuprins
  1. Cum s-a produs tragedia în care a murit Alex Manninger
  2. Ce mesaj a transmis Federația Austriacă de Fotbal
  3. Ce carieră a avut Alex Manninger, fostul portar al lui Arsenal
  4. Ce rol a avut la Arsenal în sezonul de succes 1997-1998
  5. Cum s-a încheiat cariera lui Alex Manninger

Fostul portar al lui Arsenal, Alex Manninger, a murit la 48 de ani într-un accident tragic. El a câștigat Premier League și Cupa FA și a fost un nume important pentru Austria.

Mașina în care se afla a fost implicată într-un accident grav cu un tren, potrivit informațiilor publicate de BBC News.

Cum s-a produs tragedia în care a murit Alex Manninger

Fostul portar și-a pierdut viața în urma unui accident dramatic, după ce autoturismul său a fost lovit de un tren. Circumstanțele exacte ale incidentului nu sunt, deocamdată, pe deplin cunoscute, însă vestea a generat un val de reacții în lumea sportului.

Ce mesaj a transmis Federația Austriacă de Fotbal

Reprezentanții fotbalului austriac au reacționat rapid după anunțul tragediei. Directorul sportiv al federației a transmis un mesaj emoționant despre fostul portar:

„Alexander Manninger a fost un ambasador remarcabil pentru fotbalul austriac, atât pe teren, cât și în afara lui”, a transmis directorul sportiv al Asociației Austriece de Fotbal, Peter Schottel.

Oficialul a subliniat și impactul pe care acesta l-a avut în echipele din care a făcut parte: „Realizările sale merită cel mai înalt respect și vor fi de neuitat”.

Ce carieră a avut Alex Manninger, fostul portar al lui Arsenal

Alex Manninger a evoluat pentru Arsenal între 1997 și 2002, perioadă în care a bifat 64 de apariții și a contribuit la câștigarea unor trofee importante, inclusiv Premier League și Cupa FA. În același timp, a fost convocat de 33 de ori la naționala Austriei și a făcut parte din lotul prezent la UEFA Euro 2008, turneu găzduit chiar de țara sa.

De-a lungul carierei, a trecut pe la numeroase cluburi din Europa, printre care Juventus, Udinese sau Augsburg, după ce și-a început drumul în fotbal la Red Bull Salzburg.

Ce rol a avut la Arsenal în sezonul de succes 1997-1998

Deși a fost, în mare parte, rezerva legendarului David Seaman, Manninger a avut momente importante în tricoul londonezilor.

El a intrat între buturi într-o perioadă dificilă, după accidentarea titularului, și a contribuit decisiv la parcursul echipei. A apărat inclusiv în meciuri importante, precum duelul câștigat la penalty-uri împotriva lui West Ham în Cupa FA.

Totodată, prestațiile sale solide au fost remarcate și în campionat, unde a impresionat într-o victorie importantă contra lui Manchester United, pe Old Trafford. Evoluțiile constante i-au adus și titlul de jucătorul lunii martie în Premier League.

Cum s-a încheiat cariera lui Alex Manninger

După o carieră întinsă pe mai multe campionate europene, Manninger a semnat, la 39 de ani, un contract pe termen scurt cu Liverpool, în vara anului 2016. Deși nu a apucat să joace pentru „cormorani”, experiența sa a fost apreciată în vestiar.

