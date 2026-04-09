Donnarumma dezminte informațiile conform cărora jucătorii Italiei au cerut un bonus pentru calificarea la Cupa Mondială

Donnarumma dezminte informațiile conform cărora jucătorii Italiei au cerut un bonus pentru calificarea la Cupa Mondială

Traian Avarvarei
09 apr. 2026, 20:25
Portarul Italiei a declarat că a fost afectat de zvonurile conform cărora jucătorii naționalei ar fi cerut un bonus în eventualitatea în care echipa s-ar fi calificat la Campionatul Mondial din acest an.

De patru ori câștigători ai trofeului, italienii au ratat calificarea în grupele Cupei Mondiale din 2026 după ce au pierdut la penaltiuri play-off-ul cu Bosnia. Este al treilea eșec consecutiv pentru italieni, și astfel, știrea că jucătorii ar fi cerut un bonus, a stârnit numeroase controverse în Italia.

Nu am cerut niciun euro” a declarat acesta. “Ce face naționala, ca întotdeauna, în fiecare competiție, este să ofere un cadou jucătorilor care se califică la un turneu”.

Asta a fost tot, nimeni nu a cerut federației nimic. Răsplata ar fi fost participarea la Cupa Mondială”.

Ratarea calificării la Mondialul din Canada, Mexic și SUA din vară a cauzat un adevărat seism în fotbalul italian. În urma rezultatelor pentru Cupa Mondială, a demisionat președintele federației, antrenorul Gattuso precum și alți membrii din staff-ul „Squadrei Azzura” printre care fostul portar Gianluigi Buffon.

Trebuie să revenim. Sunt patru ani până la următoarea Cupă Mondială, dar până atunci mai sunt alte competiții majore, precum Campionatul European și Nations League. Înainte să ne gândim la Cupa Mondială, trebuie să ne concentrăm pe aceste turnee și trebuie să începem în forță imediat” a mai adăugat portarul lui Manchester City și căpitanul Italiei.

