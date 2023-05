Dopajul Simonei Halep, dezbătut în presa americană. Ce scriu străinii despre cazul sportivei din România?

Scandalul legat de dopajul Simonei Halep a ajuns să fie dezbătut și în presa americană. Recent, a apărut o analiză a cazului sportovei din România în

„Cazul de dopaj al Simonei Halep începe să devină cu adevărat urât”, a titrat New York Post, care menționează că sportiva noastră se simte hărțuită de ITIA.

Sursa citată mai notează că „Simona Halep are o criză publică din cauza suspendării pentru dopaj, manifestată printr-o serie de postări pe rețelele de socializare care deplâng coșmarul ei și hărțuirea la care e supusă din partea autorităților tenisului”.

Cu ce substanță s-ar fi dopat Simona Halep?

Simona Halep nu a mai jucat din august 2022, după ce a fost testată pozitiv la Roxadustat, un medicament pentru tratarea anemiei. Procesul pe care sportiva îl aștepta pentru a-și dovedi nevinovăția a fost amânat pentru a treia oară, deși .

După ce a primit , Halep a continuat să își susțină nevinovăția într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare, unde a dezvăluit că

„De pe 7 octombrie, de când am fost acuzată de ITIA în urma unei suspiciuni de dopaj, trăiesc cel mai rău coșmar din viața mea. Nu doar că numele meu a fost pătat în cel mai rău mod posibil, dar sunt supusă unei dorințe constante din partea ITIA de a-mi dovedi vinovăția, dintr-un motiv pe care nu îl înțeleg, câtă vreme nici măcar nu m-am gândit vreodată să folosesc vreo substanță interzisă.

Am încercat de două ori să obțin oportunitatea de a fi judecată de o comisie independentă, iar ITIA a găsit constant motive de a amâna.

Acum, că am stabilit clar că am fost victima unei contaminări, au venit cu o așa-zisă evoluție anormală a sângelui meu. Trei experți de renume mi-au studiat analizele și au fost extrem de clari că sângele meu este total normal. Mă simt neajutorată în fața unei hărțuiri și a unei dorințe din partea ITIA de a dovedi că sunt vinovată de ceva ce nu am făcut niciodată. Încă o dată spun, toată viața mea am fost împotriva oricărui fel de a trișa. Nu reprezintă valorile mele. Am încredere deplină în justiție și aștept cu nerăbdare să pot, în sfârșit, să îmi prezint argumentele la audierea din mai, programată după mai multe întârzieri din partea ITIA.

Sprijinul celor dragi, al lumii tenisului și al fanilor mei mi-a oferit curajul de a continua să mă antrenez în fiecare zi și să lupt pentru adevăr. Nu vă pot mulțumi îndeajuns pentru asta. Cu dragoste, Simona”, a fost mesajul româncei.