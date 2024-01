Dumitru Dragomir are 3 pensii. Câți bani primește fostul șef al LPF în fiecare lună și cum îi cheltuie

Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal și fost deputat PRM, a dezvăluit că încasează trei pensii care îl „duc spre 5.000 de euro pe lună”, transmite .

Dragomir a fost președinte al LPF în perioada 1996-2013. El a avut, totodată, două mandate de deputat PRM între anii 2000 și 2008.

Dumitru Dragomir a dezvăluit că are 3 pensii

Fostul șef al LPF spune că pensiile sale sunt „legale toate”.

„Am pensie bună că acuma mi-a dat și de la Parlament. Băi, nu iau niciun leu din firmele de când s-au înființat. Niciun leuț. Trăiesc numai din pensia mea și a nevesti-mii.

Iau 3 pensii, dar asta e altceva. Legale toate. Am de la sport renta viageră, puțin, câteva sute de euro. Am de la Parlament și deja mi-a venit prima pensie. Am în jur de 7.000 de lei. Am două legislaturi pline, 8 ani.

Și am pensia pe care am plătit și pentru care am cotizat: 4.000 de euro. Cu toate trei mă duc spre 5.000 de euro pe lună. Mai are și nevastă-mea vreo 2.700 de lei. Nu cheltui nici 2.000 de euro pe lună. Dau la nepoți. N-am bani niciodată”, a declarat Dumitru Dragomir.

Susține că prietenii „milionari” nu îl lasă să plătească la restaurant

„Mă duc la restaurante și vreau să plătesc. Sunt toți prietenii ăștia care sunt milionari. Mi-e și rușine că nu mă lasă. Bine, eu nu beau cu ei decât șpriț de apă. Apă plată cu apă minerală la masă.

Când să plătesc și eu: ‘Hai, băi, nea Mitică, ne jignești’. Așa din când în când dau eu câte o masă, nu e problemă. Domne, dar am muncit. Și când le spun oamenilor, măi frate, de când m-am născut m-am gândit să nu fiu o povară pentru alții, nici pentru părinții mei, nici pentru copiii mei”, a mai declarat Dragomir la .