E scandal la Federația Română de Șah. Vlad Ardeleanu acuză: Fosta conducere se agață de funcții. Candidatura mea, invalidată pe o interpretare abuzivă a statutului

E scandal la Federația Română de Șah. Vlad Ardeleanu acuză conducerea că a invalidat candidatura sa la funcția de președinte al Federației, interpretând statutul de o manieră abuzivă.

„Federația Română de Șah a convocat in cursul zilei de ieri, o comisie ad-hoc, formata din președintele in functie Sorin Avram Iacoban, actualul Secretar General, Constantin Ionescu și Emanuela Onuț – secretara.

Aceasta comisie a luat decizia de invalidare a candidaturii mele la funcția de Președinte al Federației de Șah, pe o interpretare abuziva a statutului F.R.Sah.

Nu am fost informat in prealabil, nu mi s a oferit dreptul de a fi ascultat, dreptul de a ma apara, sau dreptul de a remedia problemele de dosar, in cazul in care acestea ar fi existat”, a scris Vlad Ardeleanu, pe Facebook.

Ardeleanu mai spune că a fost angajată inclusiv o firmă de avocatură care să reinterpreteze statutul Federației. Mai mult, comisia ad-hoc nu are avizul Consiliului Director.

„Anunț public că voi face toate demersurile ca sa mă pot apăra și lucrurile să se îndrepte! Chiar dacă se face tot posibilul să nu candidez pentru funcția de Președinte al Federației Române de Șah, vă asigur că lucrurile se vor rezolva și ne vom vedea la Iași în data de 15 august”, a mai scris Vlad Ardeleanu, pe Facebook.

Vlad Ardeleanu, fondatorul Medima Health şi asociat cu mai multe afaceri precum Artima, A&D Pharma, Carrefour şi Superbet, şi-a anunţat candidatura la preşedinţia Federaţiei Române de Şah (FRS) pe 2 iulie.

Ardeleanu susține că vrea să revitalizeze şahul din România. Pentru asta, el propune triplarea bugetului Federaţiei fără a majora taxele, creşterea până la 30.000 a numărului de jucători legitimaţi în primii patru ani de mandat, popularizarea şahulului pentru a deveni sport naţional și triplarea numărului de şcoli în care şahul să fie materie opţională.

De asemenea, Vlad Ardeleanu își mai propune ca România să devină Capitală a şahului european” prin circuitul Grand Prix Tour Şah România şi Grand Chess Tour.

Ardeleanu spune că are de partea sa nume grele precum: Andrei Diaconescu, Marius Ceteraş, Tiberiu Georgescu, alături de Alin Berescu, Alin Câmpeanu şi Lucian Gîlea.