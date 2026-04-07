Echipa națională de fotbal: „Mircea Lucescu a fost un model pentru zeci de generații, un om care a iubit fotbalul mai mult decât pe sine însuși”

Traian Avarvarei
07 apr. 2026, 21:48
Mircea Lucescu. Sursa foto: Echipa națională de fotbal a României / Facebook

Mircea Lucescu a fost mai mult decât un antrenor, a fost un model pentru zeci de generații, a transmis Echipa națională de fotbal a României, la trecerea acestuia în neființă.

„S-a stins un om care a fost mai mult decât un antrenor, cel care ne-a învățat că fotbalul nu este doar un sport, ci un mod de a trăi cu demnitate. Mircea Lucescu a fost un model pentru zeci de generații, un om care a iubit fotbalul mai mult decât pe sine însuși. Ne rămân amintirile, lecțiile de viață și eleganță inconfundabilă cu care pășea pe fiecare stadion al lumii.

Suntem convinși de un singur lucru: dacă acolo unde sunteți acum există un teren de fotbal, cu siguranță îl veți găsi.
Mulțumim pentru tot, domnule Lucescu! Odihniți-vă în pace!”, a transmis Echipa națională de fotbal a României, pe Facebook.

FRF anunță un moment de reculegere în memoria lui Lucescu

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți seară, la vârsta de 80 de ani. Spitalul Universitar București a transmis că decesul a fost pronunțat în jurul orei 20.30. „Generatii intregi de romani au crescut cu imaginea sa in suflet, ca un simbol national. Dumnezeu sa il odihnească”, a mai transmis unitatea medicală.

FRF a anunțat că va organiza un moment de reculegere în memoria antrenorului, iar procesul de numire a unui nou selecționer va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată.

„Federația Română de Fotbal anunță organizarea unui moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu înaintea partidelor din următoarea etapă, în competițiile Superliga, Liga 2 și Liga 3, dar și în Superligă feminină.

Rămas bun, Mircea Lucescu! Îți mulțumim pentru tot ce ai dăruit fotbalului românesc! Dumnezeu să te odihnească în pace!

În acest context plin de suferință pentru întreaga familie a fotbalului românesc, FRF anunță că procesul de numire a unui nou selecționer va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată”, a anunțat FRF.

Citește și...
Cum şi-a cunoscut Mircea Lucescu soția: „Eu eram în mijlocul tramvaiului…”
Sport
Cum şi-a cunoscut Mircea Lucescu soția: „Eu eram în mijlocul tramvaiului…”
Reacții din zona politică după moartea lui Mircea Lucescu. Ce au transmis Marcel Ciolacu și Mircea Abrudean: „În această seară, fotbalul românesc a devenit mai sărac”
Sport
Reacții din zona politică după moartea lui Mircea Lucescu. Ce au transmis Marcel Ciolacu și Mircea Abrudean: „În această seară, fotbalul românesc a devenit mai sărac”
Gică Hagi, în lacrimi: Lucescu a fost ca un părinte pentru mine. Mi-a dat curaj, mi-a dat încredere. Îi mulțumesc (VIDEO)
Sport
Gică Hagi, în lacrimi: Lucescu a fost ca un părinte pentru mine. Mi-a dat curaj, mi-a dat încredere. Îi mulțumesc (VIDEO)
Mihai Stoica, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu. Ce poveste personală a dezvăluit după dispariția antrenorului
Sport
Mihai Stoica, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu. Ce poveste personală a dezvăluit după dispariția antrenorului
Bolojan: Generațiile viitoare îl vor ști pe Mircea Lucescu drept antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc
Sport
Bolojan: Generațiile viitoare îl vor ști pe Mircea Lucescu drept antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc
Gică Popescu, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu. Cum și-a luat rămas-bun fostul fundaș de la antrenorul său (VIDEO)
Sport
Gică Popescu, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu. Cum și-a luat rămas-bun fostul fundaș de la antrenorul său (VIDEO)
Mesajul lui Gigi Becali la moartea lui Mircea Lucescu: Slava lumească nu poți să o iei cu tine, niciun campionat, nicio cupă. Toate sunt ca umbra
Sport
Mesajul lui Gigi Becali la moartea lui Mircea Lucescu: Slava lumească nu poți să o iei cu tine, niciun campionat, nicio cupă. Toate sunt ca umbra
Fotbalul românesc reacționează după moartea lui Mircea Lucescu. Ce mesaje au transmis cluburile
Sport
Fotbalul românesc reacționează după moartea lui Mircea Lucescu. Ce mesaje au transmis cluburile
Sorin Grindeanu: „Mircea Lucescu rămâne un model pentru noi. Drum lin, Il Luce!”
Sport
Sorin Grindeanu: „Mircea Lucescu rămâne un model pentru noi. Drum lin, Il Luce!”
Ilie Dumitrescu a reacționat după moartea lui Mircea Lucescu: „Este o pierdere imensă”
Eveniment
Ilie Dumitrescu a reacționat după moartea lui Mircea Lucescu: „Este o pierdere imensă”
23:28 - CTP: Îmi pare rău că se închide Realitatea Plus din considerente de infracțiune financiară, în loc să fie închisă pentru că e o infecție radioactivă (VIDEO)
23:27 - David Popovici mesaj dureros după pierderea lui „Il Luce”. Ce mesaj semnificativ a transmis campionul
23:11 - Cinci avioane americane Boeing KC-135 Stratotanker au decolat marți seară din București spre Orient
22:57 - Cum şi-a cunoscut Mircea Lucescu soția: „Eu eram în mijlocul tramvaiului…”
22:56 - Reacții din zona politică după moartea lui Mircea Lucescu. Ce au transmis Marcel Ciolacu și Mircea Abrudean: „În această seară, fotbalul românesc a devenit mai sărac”
22:51 - Mesajul de condoleanțe transmis de „inamicul” lui Mircea Lucescu: „A făcut totul pentru fotbal”
22:35 - Gică Hagi, în lacrimi: Lucescu a fost ca un părinte pentru mine. Mi-a dat curaj, mi-a dat încredere. Îi mulțumesc (VIDEO)
22:30 - Adrian Mutu, omagiu pentru „Il Luce”: „Este cel mai mare antrenor pe care l-a avut România”
22:25 - Mihai Stoica, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu. Ce poveste personală a dezvăluit după dispariția antrenorului
22:12 - Cristi Dulca, în lacrimi după moartea lui Mircea Lucescu: „A fost ca un tată pentru noi”