Mircea Lucescu a fost mai mult decât un antrenor, a fost un model pentru zeci de generații, a transmis Echipa națională de fotbal a României, la trecerea acestuia în neființă.

„S-a stins un om care a fost mai mult decât un antrenor, cel care ne-a învățat că fotbalul nu este doar un sport, ci un mod de a trăi cu demnitate. Mircea Lucescu a fost un model pentru zeci de generații, un om care a iubit fotbalul mai mult decât pe sine însuși. Ne rămân amintirile, lecțiile de viață și eleganță inconfundabilă cu care pășea pe fiecare stadion al lumii.

Suntem convinși de un singur lucru: dacă acolo unde sunteți acum există un teren de fotbal, cu siguranță îl veți găsi.

Mulțumim pentru tot, domnule Lucescu! Odihniți-vă în pace!”, a transmis Echipa națională de fotbal a României, pe Facebook.

FRF anunță un moment de reculegere în memoria lui Lucescu

Mircea Lucescu marți seară, la vârsta de 80 de ani. Spitalul Universitar București a transmis că decesul a fost pronunțat în jurul orei 20.30. „Generatii intregi de romani au crescut cu imaginea sa in suflet, ca un simbol national. Dumnezeu sa il odihnească”, a mai transmis unitatea medicală.

FRF a anunțat că va organiza un moment de reculegere în memoria antrenorului, iar procesul de numire a unui nou selecționer va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată.

„Federația Română de Fotbal anunță organizarea unui moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu înaintea partidelor din următoarea etapă, în competițiile Superliga, Liga 2 și Liga 3, dar și în Superligă feminină.

Rămas bun, Mircea Lucescu! Îți mulțumim pentru tot ce ai dăruit fotbalului românesc! Dumnezeu să te odihnească în pace!

În acest context plin de suferință pentru întreaga familie a fotbalului românesc, FRF anunță că procesul de numire a unui nou selecționer va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată”, a anunțat FRF.