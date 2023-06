Edi Iordănescu îi dă replica lui Gică Popescu, în urma atacului său vehement: „Nu îi sunt dator cu nimic”

comentarii referitoare la meciurile României cu Kosovo şi Elveţia, primind ulterior un răspuns din partea fostului căpitan al naţionalei, Gheorghe Popescu.

„Mai eficient decât estetic”

„Patru gânduri, aproape „la rece”, după al patrulea meci din preliminariile EURO 2024 1. Ne aflăm într-o etapă în care, deocamdată, nu putem şi să adunăm puncte, şi să jucăm excepţional din punct de vedere estetic. Acesta e adevărul! Şi doar dacă ni-l asumăm bărbăteşte vom deveni mai buni! După trei turnee finale ratate, nu cred că ne putem permite să renunţăm la puncte doar ca să primim aplauze. Calificările aduc încredere, iar încrederea te ajută să joci altfel. Până atunci, eficienţa e prioritară în faţa esteticii.

2. Am decis să începem meciul din Elveţia cu un sistem din 5 fundaşi şi sunt convins că a fost decizia cea mai bună. Am mai multe argumente pentru alegerea acestui sistem, nu le pot acoperi pe toate în această postare. Dar, spre exemplu, istoricul ne arată că împotriva Germaniei, un alt adversar de top, în deplasare, naţionala a făcut un meci bun cu această abordare. În plus, pe fază ofensivă, acest sistem presupune în anumite momente ale jocului o structură 3-4-3 cu care noi suntem familiarizaţi şi pe care o folosim când jucăm varianta 4-3-3 hibrid. Rezultatul din Elveţia ne-a confirmat, îmi reproşez doar că nu am avut timpul suficient pentru a lucra mai mult acest sistem. In plus, daca jucam un sistem cu 4 fundasi aveam garantii mai mari?! Scorul putea evolua si mai categoric pt gazde si probabil nu mai reveneam !!

3. Am spus după egalul din Elveţia că suntem pe drumul cel bun. Da, întăresc acest lucru, oricâte ironii sau atacuri ar veni: suntem pe drumul cel bun! De ce? Suntem neînvinşi după primele patru meciuri din grupă, dintre care trei disputate în deplasare. Suntem pe loc de calificare la EURO, cu puncte obţinute în Kosovo, rivală la calificare, şi în Elveţia, favorita grupei, care a învins Israel cu 3-0, acolo unde noi am remizat. Avem 6 jocuri oficiale consecutive fără înfrângere, întinse pe un an calendaristic. Şi suntem pe drumul cel bun pentru că, în vestiar şi pe teren, se văd concret valorile pe care le-am construit: spiritul, unitatea, sacrificiul. Am spus că am început să construim valori, acestea sunt.

„Respect pentru fotbalistul Gică Popescu, dar nu pot tolera atacuri personale”

4. Încrederea mea în tricolori şi în potenţialul lor a fost, este şi va rămâne deplină. Nici un atac, indiferent de unde vine, nu mi-o poate zdruncina. Vă susţin şi vreau să ştiţi asta în orice moment, cât de greu ar fi, acum sau la echipa de club! Până la următoarele meciuri ale României, din septembrie, misiunea este să luptaţi pentru statutul vostru la cluburi. Credeţi mai mult în voi, fiţi responsabili şi faceţi tot ce depinde de voi pentru a creşte nivelul individual, pentru că eu sunt convins total de această evoluţie! Dacă ne vom reîntâlni într-o formă sportivă bună şi cu un moral bun, deja vom creşte şi ca echipă naţională.

P.S. Indiferent de câte ori m-a jignit sau , voi păstra mereu întreg respectul meu pentru FOTBALISTUL Gică Popescu şi cariera acestuia. La fel cum, indiferent din partea cui vine o critică, o analiză sau o sugestie, sunt mereu deschis să ascult, să învăţ şi să accept dacă am greşit. Ca să pot deveni mai bun în profesia mea. Dar indiferent nu pot să rămân când Gică Popescu foloseşte în raport cu mine adresări care depăşesc bunul-simţ şi sunt împotriva educaţiei mele şi a valorilor în care cred. Nu pot permite aşa ceva. Nu îi sunt dator cu nimic domnului Popescu, deşi port toată recunoştinţa FOTALISTULUI Gică Popescu pentru ce a făcut în tricoul României.

Dacă un conducător de club, campion al României, cu jucători la echipa naţională, are un asemenea limbaj degradant în spaţiul public la adresa unui antrenor, fără să se gândească măcar cum primesc tricolorii, unii din ei fotbalişti ai clubului său, aceste exprimări, atunci ce repere să le mai oferim acestora?!”, s-a întrebaat retoric Iordănescu, conform .

Popescu, dezamăgit de performanțele tricolorilor

Gheorghe Popescu, fostul căpitan al echipei naționale, a exprimat dezamăgirea sa față de performanțele tricolorilor în două meciuri dificile împotriva selecționatei Kosovo și Elveției. Popescu a evidențiat că aceste două meciuri au fost dezastruoase pentru echipa noastră și a adus critici selecționerului Edward Iordănescu.