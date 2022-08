Eduard Novak, explicații după ce a lipsit de la primirea delegaţiei care a câștigat 8 medalii la Europenele de Canotaj de la Munchen

Eduard Novak (UDMR), ministrul Sportului, a răspuns, luni seară, că niciun oficial al Ministerului nu i-a întâmpinat pe aeroportul Henri Coandă pe canotorii români care au venit cu opt medalii de la Campionatul European de Canotaj din Munchen. Eduard Novak susține că primirea delegației a fost organizată de Federația Română de Canotaj, iar Ministerul Sportului nu a fost invitat să participe. El a mai precizat că ministerul susține acest sport, motiv pentru care a și crescut bugetul federației cu peste 50% anul acesta.

Ministrul Sportului, reacție la noile acuzații ce-i sunt aduse

Eduard Novak a ținut întâi să-i laude pe canotorii români pentru „performanțele istorice” de la Europene.

„Primirea delegației noastre la revenirea în țară a fost organizată de Federația Română de Canotaj. Federația a programat evenimentul, s-a ocupat de închirierea Salonului Oficial și a invitat presa. Ministerul Sportului nu a fost invitat să participe nici la organizare, nici la evenimentul în sine, și nici nu a primit o informare oficială în acest sens. Vă asigur că am fi onorat cu mare bucurie orice propunere de participare, în orice formă, cum am făcut-o de atâtea ori când sportivii români au revenit în țară cu rezultate internaționale”, a scris ministrul, pe Facebook.

Eduard Novak a subliniat apoi că ministerul pe care-l conduce înțelege importanța canotajului și susține acest sport: „Aprecierea corectă a rezultatelor deja obținute, dar și a potențialulul pe care acest sport îl are, au făcut ca Ministerul Sportului să crească în acest an bugetul alocat Federației Române de Canotaj cu peste 50%. Toate solicitările către minister au fost aprobate, am manifestat deschidere și susținere, tocmai pentru că respectăm valoarea și competența”.

„Rezultatele de la Munchen sunt istorice, cu adevărat. Este regretabil că aceste momente de glorie, la care sportivii au dreptul și de care ar trebui să se bucure din plin, sunt deturnate pe un fond care nu are nimic de-a face cu performanța sau cu realitatea, cu esența sportului sau a succesului. Și este regretabil și că revenirea junioarelor de la gimnastică nu are parte de aceeași atenție”, a mai susținut ministrul Sportului.

Ce au spus canotorii români după ce au revenit în România

Canotorii noștri au obținut opt medalii, din care cinci de aur, la Europenele de la Munchen și s-au clasat pe locul secund în clasamentul pe medalii, după Marea Britanie. Însă la revenirea în țară nu i-a întâmpinat nimeni din partea Ministerului Sportului.

„Le urăm vacanţă plăcută în continuare, să ne urmărească la televizor. Probabil că trebuie mai multe rezultate, iar dacă vom reuşi atunci sper că vor face un mic deranj şi vor veni aici alături de noi”, a spus Simona Radiş, campioană europeană și la dublu rame, dar și cu barca de 8 plus 1.

„Noi ne bucurăm că este presa aici şi că performanţele noastre ajung acolo unde trebuie, adică la familiile noastre şi la iubitorii sportului. Sper ca după Mondiale să ne aştepte şi pe noi oficialii din Guvern, aşa cum l-au aşteptat şi pe David Popovici”, a spus și Mădălina Bereş, medaliată cu aur la 8+1 feminin şi cu bronz la patru rame feminin.