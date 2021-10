Emma Răducanu, mesaj în română după victoria de la Transylvania Open: Îmi place România foarte mult, mă simt ca acasă. Mai aștept un pic și pe urmă voi mânca sarmale (VIDEO)

Emma Răducanu a debutat cu o victorie la Transylvania Open, primul său succes după cucerirea US Open 2021, iar la finalul partidei de la Cluj-Napoca sportiva britanică a ales să transmită un mesaj în limba română și a spus că se simte „ca acasă” în România. Când a devenit prea emoționată pentru a-și găsi cuvintele, noua senzație din tenis a trecut pe engleză și a mărturisit că înseamnă foarte mult pentru ea să joace în țara natală a tatălui său.

„Vreau să încercăm un pic în română și dacă nu mai pot schimb în engleză. Astăzi a fost un meci foarte dificil. Ea a fost foarte tare. Eu cred că nu am jucat așa bine, dar am câștigat și am așa multă bucurie acum. Vreau să vă mulțumesc foarte multe, este un turneu foarte bine organizat și mie îmi place România foarte mult. Cred că sunt acasă aici”, a spus Emma Răducanu, spre surprinderea celor prezenți în sala de la Cluj-Napoca – unde accesul fanilor a fost interzis ca urmare a noilor restricții anti-COVID-19.

Întrebată care sunt felurile ei preferate de mâncare în România, Emma Răducanu a spus că îi place foarte mult ciorba de perișoare. Britanica de origine româno-chineză spune că în curând va mânca sarmale și că sunt foarte bune și mămăliga, și papanașii.

Tenismena care în noiembrie va împlini 19 ani a devenit vizibil emoționată când a fost întrebată ce înseamnă pentru ea să joace în România.

„Am înțeles tot ce ai spus, dar nu îmi pot găsi cuvintele. Înseamnă mult să joc în țara tatălui meu”, a răspuns Emma, în engleză.

N-a trecut mult și britanica a revenit la limba română.

„Am amintiri foarte frumoase din țară și mă bucur foarte mult că am ocazia să joc aici. Mulțumesc tuturor pentru susținerea de astăzi și din această săptămână”, a spus Emma.

Emma Răducanu (23 WTA, aproape 19 ani) a învins-o marți seară în trei seturi pe Polona Hercog (124 WTA, 30 de ani), scor 4-6 / 7-5 / 6-1, iar în optimi va da peste o româncă, Ana Bogdan (106 WTA, aproape 29 de ani).

„And @EmmaRaducanu will now talk about her victory…” 🇷🇴

Who can help admin out with a little Romanian translation? 😅#TransylvaniaOpen pic.twitter.com/TQda9zHyMg

— wta (@WTA) October 26, 2021