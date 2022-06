Emma Răducanu spune că nu se grăbește să-și aleagă noul antrenor

Emma Răducanu a declarat că nu se va grăbi să ia o decizie în privința numirii unui antrenor permanent chiar dacă se pregătește de turneul de la Wimbledon, care va începe la sfârșitul acestei luni.

Am doar 19 ani și am câștigat deja un Grand Slam

Jucătoarea în vârstă de 19 ani a rămas fără antrenor permanent după ce s-a despărțit de antrenorul german Torben Beltz, în aprilie. „Nu mă grăbesc să iau această decizie”, a declarat Răducanu reporterilor luni. „Nu s-a schimbat nimic. Am în continuare aceiași oameni, oameni buni, în jurul meu. Nu vreau să mă grăbesc cu nimic. Personal, cred că știu ce am de făcut. Am încredere în ceea ce fac și în munca pe care o fac. Am doar 19 ani și am câștigat deja un Grand Slam, așa că îmi permit să nu mă grăbesc pentru că știu că motivația mea nu este mai mică.”

Răducanu a devenit vedetă în septembrie anul trecut, când, din calificări, a luat cu asalt titlul la US Open, devenind prima campioană britanică de Grand Slam după Virginia Wade (1977). Răducanu, care a fost în turul al doilea la Roland Garros, o va înfrunta marți pe elvețianca Viktorija Golubic în Openul de la Nottingham.