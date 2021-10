Emoționanta poveste a suporterului FCU Craiova, nedezlipit de echipa de suflet. La 66 de ani a fost snopit în bătaie de ultrașii lui Mihai Rotaru

Noul sezon din Liga 1 se anunță exploziv, cu multe rivalități. O parte a derby-urilor s-au desfășurat deja, printre ele FCU Craiova vs. CSU Craiova, „echipa lui Mititelu”, proaspăt promovată, contra „echipei lui Rotaru și Andrici”, care s-a bătut în ultimii ani la titlu.

Foștii mari jucători și suporterii celor două echipe sunt divizați. Gheorghe Marancea, în vârstă de 66 de ani, este unul dintre fanii care a fost alături de fotbalul din Oltenia timp de decenii întregi, de când a descoperit fotbalul. Nelipsit de la meciuri, pensionarul susține echipa lui Adrian Mititelu, face parte din Peluza Sud 1997.

Marancea a trecut prin multe momente frumoase alături de echipa pe care o susține, dar și nefericite. Suporterul a rememorat într-un interviu pentru Pro Sport bătaia încasată de la suporterii CSU Craiova, în contextul unui conflict iscat după promovarea FCU Craiova, în acest an.

„M-am despărțit pe strada Alexandru Ioan Cuza, intrând la toaletă. Era ora 14, au trecut și suporterii CS U, s-au adunat pentru a sărbători câștigarea Cupei României. I-am lăsat să treacă și când am văzut că nu mai erau în coloană am pornit. Noi trebuia să participăm la sărbătoarea pentru promovarea în Liga 1. Am văzut un grup de băieți care ne-au amenințat, ne-au spus că ne omoară și ne-au adresat cuvinte jignitoare. Am fost lovit la cap cu pumnii, am căzut și m-au ridicat jandarmii, care au și intervenit. Loviturile le-am primit în porțiunea occipitală și parietală.

M-am simțit foarte rău după acele lovituri, am făcut mai multe investigații. Medicii au constatat la oftalmologie că am retina ochiului stâng dezlipită. Am fost la mai multe clinici de specialitate, s-a confirmat diagnosticul și am fost operat în ziua de 26 iulie, chiar când FC U a jucat cu Dinamo. Am fost operat la Spitalul de urgențe Oftalmologice din București.

Acum urmez tratament, iar pe 21 noiembrie merg pentru o altă intervenție. La control doctorița mi-a spus că am avut mare noroc că retina s-a atașat, dar să am grijă. Am intrat în a cincea lună în care mă protejez cât pot”, a povestit suporterul înfocat al echipei craiovene.

Peste 10.000 de lei a ajuns să plătească Malancea prin spitale, după ce a fost bătut de suporterii lui Rotaru.

Suporterul FCU Craiova, cu gândul la Ion Oblemenco

Când vorbește despre legendarul Ion Oblemenco, lui Gheorghe Marancea îi dau lacrimile.

„L-am cunoscut personal pe cel care a fost Ion Oblemenco. Bucuria și mai mare a fost când am venit la școală în Craiova și m-a recunoscut. Am fost la toate meciurile, iar când ne întâlneam pe stradă, când ieșeau cu grupul, Oblemenco avea o prietenie deosebită cu Petre Deselnicu, un alt titan al Științei, omul care a fost cel mai devotat în aprecierea mea pentru culorile alb-albastre. Am avut dese întâlniri, am suportat cu greu în 1972 când Oblemenco s-a îmbolnăvit și a fost la un pas să plece din această lume.

Oblemenco a fost un om deosebit, un om care emana energie, căldură sufletească. Pentru mine parcă era coborât din altă galaxie. Atât de mult l-am iubit pe acest om.

A fost cel mai reprezentativ fotbalist care a evoluat la Universitatea Craiova, dar i-a ajutat mult și pe cei tineri, în special pe Ilie Balaci, dar și pe cei care au venit de la alte echipe. Pe Costică Ștefănescu, pe Dumitru Marcu. I-a ajutat și au făcut acea echipă care a și purtat numele de „Campioana unei mari iubiri””, a mai povestit veteranul din peluză.