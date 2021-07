EURO 2020: A fost penalty pentru Anglia? Explicația halucinantă a lui Victor Pițurcă

Anglia s-a calificat în finala EURO 2020 după un penalty controversat acordat de către arbitrul Danny Makkelie. Majoritatea oamenilor din fotbal, printre care și Jose Mourinho, consideră că lovitura de la 11 metri a fost acordată nejustificat. Victor Pițurcă, analist la PRO TV, a intrat în polemici cu Ciprian Marica, pe marginea acestui subiect.

Fostul selecționer al României a avut o explicație halucinantă. „A fost penalty pentru că l-a dat arbitrul. Penalty e când dă arbitrul” reprezintă principalul argument al lui Victor Pițurcă.

Victor Pițurcă, în contre cu Ciprian Marica, după penalty-ul controversat de la EURO 2020

Antrenorul și-a exprimat punctul de vedere după ce Ciprian Marica a declarat că danezii au fost „furați” de arbitru, la faza în care Raheem Sterling s-a aruncat pe teren într-un mod artistic.

„Un joc umbrit de această decizie, total greșită. Au fost chiar și două mingi pe teren la această fază. Faptul că avem VAR și arbitrul nu se duce să consulte, mi se pare, sincer… dacă acesta a fost penalty, n-o să mai am niciun comentariu asupra arbitrajului din România. Dacă și la VAR acesta este penalty, nu mai am pretenții la arbitrul român să vadă ceva. Nu vezi nici să-i tremure piciorul, o atingere, să spui că-l jenează puțin.

Mi se pare strigător la cer. E o viciere de rezultat, n-are nicio legătură cu penalty-ul. Din păcate, Anglia merge mai departe cu o fază controversată. Anglia n-a jucat deloc spectaculos. Singurul meci în care a jucat bine a fost cu Ucraina, singurul care a fost în deplasare. Acest arbitru olandez a fost și arbitru în partida cu Germania, 2-0. Trist că se termină așa acest joc. Păcat!”, a declarat Ciprian Marica, la PRO TV.

„Văd că Ciprian e pornit rău de tot pe englezi. Îmi pare rău de danezi că pleacă, dar eu cred că a fost penalty pentru că l-a dat arbitrul, în primul rând. Penalty e când dă arbitrul. Nu mai contează ce zice lumea.

Eu am văzut multe faze din astea. A fost o fază ciudată cu mingea, dar am văzut mai multe faze când a doua minge era dată afară fără să se oprească. Faza s-a derulat cu o rapiditate extraordinară. Se vede clar că a fost atins. Nu vezi unde e atins? Eu văd! Uite, l-a atins. Penalty clar!”, a replicat Pițurcă.

Jose Mourinho, Arsene Wenger, Jeff Stelling – prezentator la emisiunea Soccer Saturday, Lukas Gikiewicz – fost atacant de la FCSB se numără printre cei care au reacționat rapid și au contestat decizia lui Danny Makkelie.