Farul, eliminată de Sheriff din Liga Campionilor. Decepția de la Tiraspol o trimite pe campioana României în Conference League

Farul Constanța a fost învinsă clar pe terenul lui Sheriff Tiraspol, marți seară, scor 3-0 în 120 de minute, și a fost eliminată din preliminariile Ligii Campionilor încă din primul tur. Campioana României va merge acum în Conference League, a treia competiție continentală ca anvergură.

Farul Constanța, eliminată de Sheriff Tiraspol din Liga Campionilor

„Marinarii” câștigaseră la scor minim duelul de la Ovidiu și păreau să aibă prima șansă la calificarea în turul 2, însă Sheriff a arătat ceva mai bine în partida de pe teren propriu și a reușit să deschidă scorul prin Talal, în minutul 45+1.

Întrucât campioana Republicii Moldova conducea cu 1-0 după 90 de minute, iar scorul general era 1-1, partida a mers în prelunigiri, acolo unde scorul a început să capete proporții nefaste pentru trupa lui Gheorghe Hagi. Pentru gazde au mai marcat Ngom Mbekeli (99`) și Ademo (105+1`).

Sheriff a câștigat cu 3-0 (3-1 la general) și avansează în turul 2 preliminar din Liga Campionilor pentru o dublă cu Maccabi Haifa, campioana Israelului.

În schimb, Farul Constanța va juca în turul 2 preliminar din Conference League, cu pierzătoarea dublei dintre Zrinjski Mostar și Urartu (la ora de redactare a articolului, cele două echipe sunt la egalitate în returul din Bosnia, 1-1, iar la acest scor Urartu este cea eliminată și trimisă în Conference).

În turul 2 preliminar din Conference League vor intra în acțiune și celelalte echipe românești calificate în această ediție a cupelor europene: FCSB (vs. CSKA 1948 Sofia), CFR Cluj (vs. Adana Demirspor) și Sepsi Sfântu Gheorghe (vs. CSKA Sofia).