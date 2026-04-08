Moartea lui Mircea Lucescu a generat reacții emoționante în lumea fotbalului internațional, iar Fatih Terim a transmis un mesaj profund personal. Fostul mare antrenor turc a publicat o scrisoare de rămas-bun în care a vorbit despre prietenie, respect și pasiunea comună pentru acest sport.

Ce a transmis Fatih Terim în mesajul său de adio

Fatih Terim, antrenorul echipei Al-Shabab FC, supranumit „Împăratul”, și-a exprimat durerea printr-un mesaj amplu, în care a rememorat legătura specială dintre ei și experiențele comune. „Dragă Mircea, Nu mi-e deloc uşor să scriu aceste rânduri.

Dar, ca doi oameni ai fotbalului care şi-au petrecut aproape întreaga viaţă înconjuraţi de acel miros unic de gazon, printre liniile de pe terenul verde sau dincolo de ele, sub o responsabilitate uriaşă pe care nu o are oricine, trebuie să ducem această poveste la bun sfârşit fără să rămânem tăcuţi.

În jumătatea de secol care a trecut, oamenii s-au schimbat, epoca s-a schimbat, fotbalul s-a schimbat, lumea s-a schimbat. Dar pasiunea ta pentru fotbal nu s-a diminuat niciodată.”

Terim a insistat asupra faptului că relația lor s-a construit pe trăiri similare și pe o înțelegere profundă a jocului. „Noi am fost propoziţii diferite ale aceleiaşi poveşti. Aceleaşi bucurii, tristeţi, furtuni, dezamăgiri… Am câştigat, am pierdut, am fost criticaţi, felicitaţi, înţeleşi, uneori deloc înţeleşi. Cred că ceea ce ne-a apropiat cel mai mult a fost loialitatea faţă de joc.”

Cum a descris moștenirea lui Mircea Lucescu

În continuarea mesajului, antrenorul turc a evidențiat impactul global al lui și devotamentul său constant față de fotbal. „Poate că tocmai de aceea soarta te-a adus pentru ultima oară la Istanbul, oraşul pe care l-ai iubit atât de mult.

Aceasta este o scrisoare de rămas bun în care respectul stă la bază. Tu ai dat tot ce ai avut pentru fotbal până la capăt. Nu doar pentru România sau Turcia, ci ai dat foarte mult acestui joc.

Odihneşte-te în pace, prietene”.