FC Barcelona încurcată de echipa lui Andrei Rațiu. Românul a fost integralist

FC Barcelona a pierdut primul loc în campionatul spaniol de , La Liga, după un meci încheiat la egalitate (1-1) cu Rayo Vallecano, echipa lui Andrei Rațiu. Partida s-a desfășurat în etapa a treia a campionatului spaniol.

FC Barcelona ținută în șah de Rayo Vallecano

Catalanii așteaptă să joace pe Camp Nou

Campioana en titre a fost ţinută în şah de Rayo Vallecano, iar meciul s-a încheiat cu scorul 1-1. În aceste condiții, având în vedere rezultatul, a pierdut primul loc în fața rivalilor de la .

Vedeta echipei catalane, Lamine Yamal a deschis scorul, după ce a obținut un penalty pe care tot el l-a transformat în minutul 40. Barcelona a păstrat avantajul până în minutul 67, în cea de-a doua repriză. Rayo Vallecano a egalat după un corner, prin Fran Perez, la câteva minute după ce a fost aruncat în luptă de antrenorul Inigo Perez.

Fotbalistul de 22 de ani a marcat golul egalizator al madrilenilor, în minutul 67, iar FC Barcelona a înregistat prima semieşec după două victorii în primele două etape.

Rayo Vallecano a mai avut o serie de ocazii, însă portarul Bacelonei, Joan Garcia, a reușit să-și salveze echipa de la înfrângere. El a intervenit decisiv de cinci ori în minutele 28, 33, 72, 73, 90. O dată a reușit să blocheze șutul românului Andrei Rațiu, care a jucat până la final. De altfel, pentru performanța sa, portarul catalan a fost desemnat omul meciului.

Într-un alt meci, din La Liga Real Madrid a câștigat cu Mallorca, cu scorul 2-1. Au marcat Arda Guler (37), Vinicius Junior (38), pentru Real Madrid și respectiv Muriqi (18) pentru Mallorca.

În clasamentul din actuala ediție din , Real Madrid conduce cu 9 puncte, urmată de Ahletic Bilbao, tot cu 9 puncte, Villarreal, FC Barcelona și Espanyol Barcelona cu câte 7 puncte.

Pentru Barcelona, meciul cu madrilenii de la Rayo Vallecano a fost al treilea jucat în deplasare în actuala ediție de campionat. Catalanii așteaptă avizul pentru a putea evolua pe propriul teren, Camp Nou, care a fost reabilitat.

Barcelona speră că va putea disputa primul său meci pe propriul teren după pauza internaţională, de pe 14 septembrie. Barcelona va primi vizita echipei FC Valencia, în etapa a patra.