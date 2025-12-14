B1 Inregistrari!
Acasa » Sport » FC Barcelona și-ar putea schimba proprietarul. Ofertă de 10 miliarde de euro pentru gruparea catalană

FC Barcelona și-ar putea schimba proprietarul. Ofertă de 10 miliarde de euro pentru gruparea catalană

Adrian Teampău
14 dec. 2025, 18:55
FC Barcelona și-ar putea schimba proprietarul. Ofertă de 10 miliarde de euro pentru gruparea catalană
FC Barcelona Sursa foto: Hepta / DPA Images / Felipe Mondino
Cuprins
  1. Mohammed bin Salman interesat de FC Barcelona
  2. Prințul saudit este interesat de fotbal
  3. FC Barcelona ar fi deținută de un personaj controversat

FC Barcelona și-ar putea schimba proprietarul. Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, este interesat de preluarea grupării catalane și pregătește o mutare spectaculoasă.

Mohammed bin Salman interesat de FC Barcelona

Prințul saudit pregătește o mutare spectaculoasă prin care ar deveni proprietarul clubului de fotbal spaniol. Mohammed bin Salman este dispus să ofere 10 miliarde de euro pentru achiziția clubului FC Barcelona. Informațiile sunt vehiculate în presa internațională. Tranzacția ar putea schimba definitiv istoria clubului.

În prezent, Barcelona este deținută de „socios”, membrii cotizanți ai clubului, acesta fiind un model unic în fotbalul de top european. Gruparea se confruntă cu dificultăți financiare majore, iar acest lucru ar putea duce la vânzare. Datoria grupării catalane este estimată la aproximativ 2,5 miliarde de euro. Pentru acționarii „socios” este o povară greu de gestionat în actuala conjunctură economică.

Pe de altă parte, jurnalistul Francois Gallardo este de părere că principalul obstacol în calea tranzacției îl reprezintă chiar membrii clubului. Clubul are peste 140.000 de socios care trebuie să-și dea acordul pentru o asemenea schimbare.

Pentru ca Mohammed bin Salman să devină proprietar, ar fi necesar ca FC Barcelona să se transforme într-o societate pe acțiuni. Aceste acțiuni ar trebui vândute ulterior către oficialul saudit.

Prințul saudit este interesat de fotbal

Prințul moștenitor al Arabiei Saudite nu este la prima implicare majoră într-o grupare de nivelul lui FC Barcelona, din fotbal. Fondul de investiții pe care îl conduce a achiziționat deja pachetul majoritar de acțiuni al clubului Newcastle United.

Totodată, Arabia Saudită a fost desemnată să organizeze Cupa Mondială din 2034. Pentru aceasta vor fi construite 15 stadioane ultramoderne, inclusiv impresionantul King Salman International Stadium din Riyadh. Această arenă va avea aproape 93.000 de locuri.

FC Barcelona ar fi deținută de un personaj controversat

Pe de altă parte, Mohammed bin Salman este un personaj controversat. Iar controvesele din jurul său ar putea fi o piedică în calea achiziționării FC Barcelona. El a fost acuzat de încălcarea drepturilor omului, mai ales după asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi.

De asemenea, este considerat responsabil pentru reprimarea opoziției, dar și pentru rolul jucat de Arabia Saudită în războiul din Yemen.

În paralel, deși promovează modernizarea și investește masiv în sport pentru a-și îmbunătăți imaginea internațională, mulți consideră că aceste acțiuni sunt menite doar să-i spele imaginea.

