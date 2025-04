FC Barcelona vrea să-l înlocuiască pe Lewandowski. Catalanii pregătesc un transfer de 90 de milioane de euro

, atacantul vedetă, în vârstă de 36 de ani, este pe cale să se despartă de echipa de FC Barcelona. Polonezul este accidentat și nu va juca în semifinalele din UEFA Champions League.

FC Barcelona ia în calcul o despărțire de Lewandowski, aflat în ultimul an de contract, și s-a orientat deja spre un înlocuitor. Este vorba despre un atacant de origine argentiniană a cărui valoare de piață ajunge la 90 de milioane de euro. Potrivit informațiilor din presa sportivă, transferul ar putea fi realizat în perioada de mercato care urmează.

Julian Alvarez, vârful argentinian în vârstă de 25 de ani a atras atenția conducerii clubului catalan, după un sezon impresionant la Atletico Madrid. Argentinianul a marcat 15 goluri în actualul sezon din La Liga. Astfel că este prima opțiune pentru , care trebuie să completeze linia de atac, alcătuită din Raphinha și Lamine Yamal, conform publicației Marca.

Julian Alvarez este considerat cel mai important fotbalist al lui Atletico, echipă care l-a transferat vara trecută de la Manchester City. El are o cotă de piață de 90 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

