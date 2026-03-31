Președintele FIFA a clarificat situația participării Iranului la Cupa Mondială, într-un moment tensionat pe scena internațională. Declarațiile vin după speculații privind mutarea meciurilor în altă țară din cauza conflictelor regionale.

Unde va juca Iranul meciurile din faza grupelor

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a confirmat că echipa națională a Iranului își va disputa meciurile din grupă în Statele Unite, conform planificării inițiale. Anunțul a fost făcut în timpul unei vizite la un meci amical disputat în apropiere de Antalya.

„Iranul va fi la de fotbal şi va juca meciurile din grupă în Statele Unite, conform planificării”, a declarat oficialul. El a subliniat că organizarea competiției nu va suferi modificări, în ciuda contextului internațional complicat: „meciurile vor fi acolo unde ar trebui să fie, conform tragerii la sorţi”.

În programul oficial, Iranul urmează să joace la Los Angeles și Seattle, împotriva unor adversari precum Noua Zeelandă, Belgia și Egipt.

De ce au existat discuții privind mutarea meciurilor

Situația geopolitică din Orientul Mijlociu a generat îngrijorări în rândul oficialilor iranieni, care au propus relocarea meciurilor în Mexic. Solicitarea a apărut după escaladarea conflictelor din regiune, începând cu finalul lunii februarie.

Reprezentanții federației iraniene au indicat anterior că sunt „în negocieri cu FIFA pentru ca meciurile Iranului (…) să se joace în Mexic”. Această opțiune ar fi presupus modificări importante în organizarea turneului, relatează Digi24.

Totuși, conducerea a decis menținerea programului inițial, considerând că nu există motive suficiente pentru schimbarea locațiilor stabilite.

Ce a declarat Gianni Infantino despre echipa Iranului

Prezent la meciul amical dintre și Costa Rica, Gianni Infantino a lăudat nivelul echipei și a transmis un mesaj optimist. Oficialul a discutat direct cu jucătorii și staff-ul tehnic, apreciind pregătirea acestora.

„Suntem aici pentru asta. Suntem încântaţi pentru că sunt o echipă foarte, foarte puternică, sunt foarte fericit. Am văzut echipa, am vorbit cu jucătorii, cu antrenorul, aşa că totul este în regulă”.