B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
FIFA confirmă programul Iranului la Cupa Mondială, în ciuda tensiunilor internaționale. Cum se vor disputa meciurile în Statele Unite

Iulia Petcu
31 mart. 2026, 20:21
Cupa Mondială din 2026 Sursa foto: Hepta / Abaca Press / Gripas Yuri/ABAC
Cuprins
  1. Unde va juca Iranul meciurile din faza grupelor
  2. De ce au existat discuții privind mutarea meciurilor
  3. Ce a declarat Gianni Infantino despre echipa Iranului

Președintele FIFA a clarificat situația participării Iranului la Cupa Mondială, într-un moment tensionat pe scena internațională. Declarațiile vin după speculații privind mutarea meciurilor în altă țară din cauza conflictelor regionale.

Unde va juca Iranul meciurile din faza grupelor

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a confirmat că echipa națională a Iranului își va disputa meciurile din grupă în Statele Unite, conform planificării inițiale. Anunțul a fost făcut în timpul unei vizite la un meci amical disputat în apropiere de Antalya.

„Iranul va fi la Cupa Mondială de fotbal şi va juca meciurile din grupă în Statele Unite, conform planificării”, a declarat oficialul. El a subliniat că organizarea competiției nu va suferi modificări, în ciuda contextului internațional complicat: „meciurile vor fi acolo unde ar trebui să fie, conform tragerii la sorţi”.

În programul oficial, Iranul urmează să joace la Los Angeles și Seattle, împotriva unor adversari precum Noua Zeelandă, Belgia și Egipt.

De ce au existat discuții privind mutarea meciurilor

Situația geopolitică din Orientul Mijlociu a generat îngrijorări în rândul oficialilor iranieni, care au propus relocarea meciurilor în Mexic. Solicitarea a apărut după escaladarea conflictelor din regiune, începând cu finalul lunii februarie.

Reprezentanții federației iraniene au indicat anterior că sunt „în negocieri cu FIFA pentru ca meciurile Iranului (…) să se joace în Mexic”. Această opțiune ar fi presupus modificări importante în organizarea turneului, relatează Digi24.

Totuși, conducerea FIFA a decis menținerea programului inițial, considerând că nu există motive suficiente pentru schimbarea locațiilor stabilite.

Ce a declarat Gianni Infantino despre echipa Iranului

Prezent la meciul amical dintre Iran și Costa Rica, Gianni Infantino a lăudat nivelul echipei și a transmis un mesaj optimist. Oficialul a discutat direct cu jucătorii și staff-ul tehnic, apreciind pregătirea acestora.

„Suntem aici pentru asta. Suntem încântaţi pentru că sunt o echipă foarte, foarte puternică, sunt foarte fericit. Am văzut echipa, am vorbit cu jucătorii, cu antrenorul, aşa că totul este în regulă”.

Tags:
Ultima oră
21:46 - Analiza lui Băsescu pe războiul din Orientul Mijlociu. America riscă să iasă umilită din cauza lui Trump VIDEO
21:44 - Țigările se scumpesc din nou de la 1 aprilie. Cu cât crește acciza și ce prevede ordinul oficial am Ministerului Finanțelor
21:27 - „Au început să te fure pe față!” Practica din restaurantele din România care a scandalizat internetul
21:13 - Guvernul aprobă semnarea acordului UE-Mercosur. Ce presupune acordul și care sunt pașii următori
20:42 - Val de scumpiri după războiul din Iran. Produsele care costă acum cu 50% mai mult
20:39 - Guvernul intervine pentru mii de salariați. Lucrătorii de la Liberty, Romaero şi Damen își vor primi restanțele salariale
20:19 - Şeful Autorităţii Rutiere Române, reţinut de DNA. Procurorii i-au găsit peste 500.000 de euro în locuință UPDATE
20:02 - RAR, avertisment pentru șoferi! Ce trebuie să faci dacă vrei să îți montezi o instalație GPL pe mașină
19:56 - Statele Unite cer aliaților să intervină în Strâmtoarea Ormuz. Pentagonul ia distanță de tratatul NATO
19:43 - Victor Ponta a făcut o sesizare la CNDC împotriva Oanei Țoiu. Ce acuzații formulează fostul premier: „Urmează și plângerea penală la Parchetul General”