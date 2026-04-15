FIFA face anunțul momentului despre Iran la Cupa Mondială 2026. Cum se joacă meciurile din SUA

15 apr. 2026, 23:53
Cupa Mondială din 2026 Sursa foto: Hepta / Abaca Press / Gripas Yuri/ABAC
Cuprins
  1. Ce a anunțat șeful FIFA
  2. De ce au apărut semne de întrebare
  3. Unde va juca Iranul

Participarea Iranului la Cupa Mondială din 2026 a intrat sub semnul întrebării după tensiunile militare dintre Statele Unite și Iran. Totuși, președintele FIFA, Gianni Infantino, a transmis acum un mesaj ferm și a spus că echipa va fi prezentă la turneu.

Declarația vine într-un moment sensibil, deoarece Iranul urmează să dispute toate meciurile din grupe pe teritoriul american. În jurul subiectului au apărut deja reacții politice și solicitări oficiale.

Ce a anunțat șeful FIFA

Gianni Infantino a declarat că naționala Iranului „vine cu siguranță” la Cupa Mondială organizată de SUA, Canada și Mexic. Oficialul FIFA a explicat că a discutat recent cu lotul iranian.

Președintele federației mondiale a vizitat echipa în cantonamentul din Antalya, Turcia, unde a aflat poziția jucătorilor. „Iranul trebuie să vină, desigur. Ei își reprezintă poporul. S-au calificat. Jucătorii vor să joace”, a explicat președintele FIFA, potrivit G4Media.

Iranul a fost una dintre primele selecționate care și-au asigurat calificarea la turneul final din 2026. De aceea, orice discuție privind absența echipei a atras imediat atenția.

De ce au apărut semne de întrebare

Situația s-a complicat după izbucnirea conflictului dintre SUA și Iran, care a ridicat probleme de securitate și deplasare. În acest context, oficiali iranieni au transmis mesaje dure.

„Având în vedere că acest regim corupt l-a asasinat pe liderul nostru, sub nicio formă nu putem participa la Cupa Mondială, a declarat, luna trecută, ministrul Sporturilor din Iran.

Și din partea americană au existat rezerve publice legate de siguranța delegației iraniene. Donald Trump afirma că echipa este binevenită, însă nu consideră potrivită prezența sa în actualele condiții.

Unde va juca Iranul

Programul stabilit arată că Iranul va disputa toate cele trei partide din grupe în Statele Unite. Echipa Iranului va întâlni Noua Zeelandă și Belgia la Los Angeles, apoi Egiptul la Seattle.

Dacă va merge mai departe în competiție, meciurile următoare ar urma să se joace tot în SUA. Federația iraniană a cerut mutarea partidelor în Mexic, însă FIFA a respins solicitarea.

