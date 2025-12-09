B1 Inregistrari!
FIFA introduce noi reguli la Cupa Mondială din 2026. Solicitarea a venit din partea fotbaliștilor

Adrian Teampău
09 dec. 2025, 14:18
Foto: Hepta - Zuma Press / Joel Marklund
Cuprins
  1. FIFA introduce noi reguli la Cupa Mondială
  2. Cererea a venit de la fotbaliști
  3. Grupele Cupei Mondiale după tragerea la sorți a FIFA

FIFA, forul care conduce fotbalul mondial, va introduce noi reguli la Cupa Mondială de anul viitor programată să se desfășoare în SUA, Canada și Mexic. Măsurile au fost solicitate chiar de fotbaliști care spun că i-ar ajuta să joace mai bine.

FIFA introduce noi reguli la Cupa Mondială

Forul fotbalului mondial va introduce pauze de hidratare în timpul fiecărui meci care se desfășoară la Cupa Mondială de anul viitor. Vor fi câte două asemenea întreruperi, la fiecare jumătate de repriză. Pauzele de hidratare, propuse de FIFA, vor dura trei minute, timp în care jucătorii vor putea să se odihnească și să consume lichide. Acestea vor fi implementate indiferent de condițiile meteorologice.

„În fiecare meci vor fi introduse pauze de hidratare de trei minute, indiferent de locul în care se desfăşoară meciul, de temperatură sau de prezenţa unui acoperiş. Începutul şi sfârşitul pauzelor vor fi semnalate de un fluier al arbitrului în fiecare dintre cele două reprize”, a explicat Manolo Zubiria, directorul pentru Cupa Mondială din 2026, în cadrul unei întâlniri la Washington.

Conform sursei citate, momentul în care vor fi introduse pauzele de hidratare nu este bătut în cuie. O astfel de pauză ar putea avea loc, de exemplu, în minutul 20 sau 21, în condițiile în care un jucător se accidentează. Dacă jocul se întrerupe pentru ca aceasta să primească ajutor medical, întreruperea ar putea fi folosită pentru hidratare.

În acelaşi timp, forul mondial al fotbalului a confirmat că vor avea loc trei ceremonii de deschidere la următoarea Cupă Mondială de fotbal.

Cererea a venit de la fotbaliști

Solicitarea introducerii acestor pauze de hidratare a venit chiar din partea jucătorilor de fotbal. Aceștia au invocat situația de la Cupa Mondială a cluburilor, din vara trecută, care s-a desfășurat tot în Statele Unite. Mulți fotbaliști au reclamat randamentul scăzut din timpul jocurilor din cauza căldurii insuportabile.

„Nu se poate juca 90 de minute la un nivel înalt. A fost foarte dificil să depunem eforturi în această căldură”, a afirmat, de exemplu, Luis Enrique, antrenorul PSG.

În aceste condiții, pentru a veni în sprijinul fotbaliștilor și, totodată, pentru ca spori calitatea spectacolului fotbalistic, oficalii FIFA au decis să introducă noua regulă. Momentan nu se știe dacă această măsură va avea caracter permanent sau va fi utilizată doar la Cupa Mondială din anul 2026. Ediția de anul viitor a Cupei Mondiale va fi prima la care vor participa 48 de echipe.

Grupele Cupei Mondiale după tragerea la sorți a FIFA

Zilele trecute, pe 5 decembrie, la Washington DC s-a desfășurat tragerea la sorți pentru grupele competiției. FIFA a stabilit repartizarea echipelor care s-au calificat sau urmează să se califice la competiția din vara viitoare. Componența grupelor este următoarea:

  • Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, UEFA Play-off D;
  • Grupa B: Canada, UEFA Play-off A, Qatar, Elveţia;
  • Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia;
  • Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, UEFA Play-off C;
  • Grupa E: Germania, Curacao, Cote d’Ivoire, Ecuador;
  • Grupa F: Olanda, Japonia, UEFA Play-off B, Tunisia;
  • Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă;
  • Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay;
  • Grupa I: Franţa, Senegal, FIFA Play-off 2, Norvegia;
  • Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania;
  • Grupa K: Portugalia, FIFA Play-off 1, Uzbekistan, Columbia;
  • Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama.
